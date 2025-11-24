Google發布氣象模型WeatherNext 2 極端天氣預測精準居然還免費
撰文：中關村在線
Google（谷歌）推出全新人工智能天氣預報模型WeatherNext 2，顯著提升了天氣預測的效率與準確性。該模型將預報生成速度提高至原來的8倍，尤其在颱風、強降雨等罕見但破壞性強的極端天氣事件預測方面實現了重要突破。
目前，WeatherNext 2已整合進Google核心氣象系統，用戶可通過Pixel手機的天氣應用、Google搜索及Gemini助手獲取更新後的預報服務，後續還將接入Google地圖平台，進一步擴大使用範圍。
在技術層面上，WeatherNext 2能夠基於單一初始數據點模擬出數百種可能的天氣演變路徑，有效覆蓋包括極端氣候在內的多種潛在情況。傳統方法需依賴超級計算機耗時數小時完成的概率推演，現僅用一台TPU（張量處理單元）即可在1分鐘內完成。該模型支持最高達1小時時間分辨率的預報輸出，涵蓋風速、降水量、氣壓等多項關鍵氣象參數。
實際測試結果表明，WeatherNext 2在多個維度均優於前代模型。在0至15天的預報周期內，針對99.9%的氣象變量，如氣溫、濕度等，其預測精度均有明顯提升，展現出強大的綜合性能優勢。
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】