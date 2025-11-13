OpenAI推GPT-5.1　新增這一功能提高AI個性化　情緒價值更是拉滿

OpenAI正式推出GPT-5.1模型，此次更新以「智商與情商深度融合」為核心，在推理能力優化的同時，強化情緒價值供給與個性化交互體驗，回應了此前用戶對AI「工具感過強」的反饋。目前該模型正逐步向全球用戶推送，付費用戶可在3個月內保留舊版GPT-5模型過渡。GPT-5.1包含Instant與Thinking兩大核心模型，均實現針對性優化。



作為最常被調用的GPT-5.1 Instant模型，首次引入「自適應推理」功能——面對數學題、編程等複雜任務時會主動延長思考時間以提升準確率，簡單問題則保持極速響應，在AIME 2025數學測試與Codeforces編程評估中表現顯著提升。

同時對話基調更溫暖，偶爾展現出頑皮特質，且指令遵循度大幅提高。高階模型GPT-5.1 Thinking則聚焦效率與易懂性，能智能分配思考時長，複雜任務回答更透徹，簡單任務響應更快；回答中減少專業術語使用，技術概念解釋更通俗，默認語氣同樣增強同理心。

此外，GPT-5.1-Auto功能可自動為用戶匹配最合適的模型，無需手動切換。

本次更新的一大亮點是個性化交互升級，在原有默認、友好、高效三種風格基礎上，新增專業（Professional）、坦誠（Candid）、古靈精怪（Quirky）三種官方預設，此前測試版的「書呆子」、「憤世嫉俗」風格也得以保留，覆蓋工作、日常閒聊等多元場景。

用戶還可在設置中精準微調AI特徵，包括回答的簡潔度、熱情度、易讀性及表情符號使用頻率。對話中AI若捕捉到用戶偏好的語氣，會主動詢問是否保存為永久設置，且自定義指令在多輪對話中能更穩定地生效。

針對AI擬人化可能帶來的風險，GPT-5.1在安全評估中首次納入「心理健康」與「情感依賴」兩大維度，重點評估對用戶孤立、妄想等跡象的應對能力，及是否會助長不健康的情感依戀。

OpenAI應用CEO Fidji Simo表示，本次升級旨在讓AI既保持強大能力，又能提供更自然的情感交互。目前部分用戶已收到更新推送，未更新用戶將在未來幾天內逐步覆蓋，舊版GPT-4o等模型仍可正常使用。

