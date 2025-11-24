Black Friday優惠來臨！PlayStation 也針對「黑色星期五」舉行了購物優惠，今次不只是熱門的 PS5 遊戲，連 PS Plus 會籍都有折扣，當中更是絕無僅有的67折優惠，可能是年度最便宜入手會籍的機會。



PlayStation Black Friday 優惠由即日起至 12 月 5 日，可在 PlayStation Store 官網或 PS5 內的 PS Store 中，以優惠價入手多款 PS5、PS4 數位版遊戲。當中包括《2K26》45折﹑《霍格華茲的傳承》15折﹑《SILENT HILL f》8折﹑《真・三國無雙 起源》75折，減價的幅度可說是全年優惠活動中數一數二。

PlayStation Black Friday 優惠大作推介

PS Plus年費勁減

PS Store 經常會推出大大小小的優惠活動，不過連PS Plus會籍都減價的活動就不多。今次 Black Friday 優惠，PlayStation Plus高級會員，12 個月定期服務由 $1,000 減至 $670；PlayStation Plus升級會員，12 個月定期服務由 $835 減至 $626.25。就算現時已有訂閱的話，也能在優惠期入手把會籍疊加上去，減輕之後訂閱的負擔。