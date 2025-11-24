OPPO A6 Pro 5G推出｜二千有找中階高性能IP69頂級防護＋大電之選

OPPO A6 Pro 5G推出｜OPPO 最新公布推出全新智能手機 OPPO A6 Pro 5G，以耐用與長續航的用家帶來了選擇。主打全方位「無懈可擊」的使用體驗，集結了 IP69、IP68 及 IP66 多重防水防塵認證、軍規級抗震機身，以及突破性的 6,500mAh 超大容量電池。



OPPO A6 Pro 5G擁有IP69、IP68 及 IP66 多重防水防塵認證、軍規級抗震機身

全方位防護 軍規級抗震與 IP69 防水

OPPO A6 Pro 5G 在耐用性延續了 A 系列的優良傳統，手機採用金屬一體式中框設計，內部關鍵零件由泡棉和密封膠嚴密保護，使其成功獲得 IP69、IP68 及 IP66 三重防水防塵認證。手機不僅能抵禦高壓高溫水柱的沖刷，更能有效阻隔灰塵入侵，讓用家在各種惡劣環境下也能安心使用。在抗衝擊方面，OPPO A6 Pro 5G 通過了嚴格的軍用標準認證。機身外部採用堅固的 AGC DT-Star D+ 玻璃，具備出色的防刮防撞能力；內部則採用 AM04 高強度鋁合金，確保主板等核心元件的安全。這款設備專為承受重擊而設計，無論是意外跌落還是日常碰撞，都能提供周全的保護，展現出色的堅固耐用性。

6500mAh 大電池

6500mAh 耐用大電池與 80W 超級閃充

續航力是 OPPO A6 Pro 5G 的另一大亮點。手機內置了 6500mAh 的高密度石墨電池，電量比上一代提升了 20%。官方指在滿電狀態下可連續觀看 YouTube 影片達 20.6 小時，或進行 WhatsApp 語音通話高達 29 小時，真正實現全天候的電力無憂。

此外，電池採用了先進的抗老化技術，經測試在 1,830 次充電循環後，仍能保持 80% 以上的原始容量，相當於連續使用 5 年依然耐用。配合 80W SUPERVOOC 超級閃充技術，只需 60 分鐘即可將這顆超大電池充滿至 100%，隨時迅速恢復電量，告別電量焦慮。

兩款不同顏色機身選擇

120Hz AMOLED 臻彩屏與纖薄時尚設計

儘管擁有大電池與強悍防護，OPPO A6 Pro 5G 的機身依然保持纖薄輕盈。整機厚度僅為 8mm，淨重 185g，手感舒適。手機正面搭載了一塊 120Hz AMOLED 高亮臻彩屏，解像度為 1080 x 2374，峰值亮度高達 1,400nits，即使在戶外強光下畫面依然清晰奪目。極窄邊框設計最薄處僅 1.67mm，屏佔比高達 93%，為用戶帶來極具沉浸感的視覺體驗。

外觀設計上，OPPO A6 Pro 5G 運用了獨特的 OPPO Glow 工藝，提供「恒星藍」及「珊瑚粉」兩款配色，展現出如宇宙星河般深邃變幻的光澤，完美結合了時尚美學與實用工藝。

流暢效能與 AI 智慧連接

性能方面，OPPO A6 Pro 5G 搭載聯發科天璣 6300 晶片，配合最新的 ColorOS 15 系統，透過 Trinity Engine 與 Luminous Rendering Engine 雙引擎優化，大幅提升了系統的流暢度與穩定性。

OPPO A6 Pro 5G 現已正式推出，8GB + 256GB 版本售價為$1,999。