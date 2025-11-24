iPhone 17 Pro Max可運行iPadOS實現桌面模式？網友揭不開放主因

雖然iOS和iPadOS在底層平台相似，但蘋果一直限制iPhone用戶使用iPad獨有的多任務和桌面級功能。



不過，近日一位iPhone 17 Pro Max用戶通過一個漏洞成功破解了這款手機，並使其運行iPadOS，實現了神似Mac的桌面體驗。

TechExpert2910展示了破解後的iPhone 17 Pro Max連接到外接顯示器的場景，憑藉A19 Pro晶片和12GB RAM的強大硬件配置，該設備通過單根數據線連接顯示器後，能夠開啟和運行多個視窗，展現出流暢的多任務處理能力。

+ 2

遺憾的是，這個漏洞僅存在於iOS 26.1版本中，蘋果已在iOS 26.2 beta 1中將其修補。

該網友推測，蘋果之所以不允許iPhone以這種桌面模式運行，是因為此舉會嚴重影響Mac電腦的銷量。

但評論認為，雖然桌面模式的潛力被低估，但大多數消費者對這種實驗興趣不大，因此即便蘋果開放該功能，也不會嚴重蠶食其他產品線（如iPad或Mac）的銷量。

延伸閲讀：iPhone Air滯銷要減產百萬台？純eSIM成敗筆 輕薄敵不過3大硬傷（點擊連結看全文）

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】