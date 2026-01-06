寒冷天氣警告｜天文台發出寒冷天氣警告，預測本港未來兩三日早上天氣寒冷，明早市區最低氣溫約12度，新界會再低兩三度。不少市民開始使用電暖氈、暖爐等保暖家電，若使用不當或錯誤接駁拖板，都會增加起火風險！以下總結各類保暖家電的安全使用及防火貼士，所謂「防患於未然」，齊心減低火災風險。



電暖爐使用禁忌3. 放近布類產品(資料圖片)

電暖爐 3 大安全貼士｜爐身四周別放雜物

氣溫急降，不少人都會開暖爐取暖，但使用時必須注意幾個鮮為人知的「隱形禁忌」，一不小心隨時導致一氧化碳中毒或起火。

1. 保持通風，防缺氧中毒 雖然關閉門窗可保持室內溫暖，但會導致通風不良。若使用會消耗氧氣的暖爐（如部分陶瓷暖爐或燃料類暖爐），長時間使用可能導致室內氧氣不足，甚至引發一氧化碳中毒。因此，使用暖爐時建議保持門窗留有空隙，確保空氣流通。



2. 淨空周圍，遠離易燃物 使用暖爐時，應特別留意周遭環境，避免放置在易燃物品附近，例如布類產品（窗簾、地毯）、紙張或其他可燃材料。這些物品受暖爐高溫影響，極易引發火災。建議暖爐四周應保持至少一米的距離，並清理附近雜物。



3. 定期檢查，異常即停 定期檢查暖爐的運作狀況，確保沒有異常發熱或冒煙。如發現任何異樣，應立即關閉並尋求專業維修，切勿強行使用。



🔌暖爐／暖風機切忌駁拖板

暖爐／暖風機必須用獨立插座 家中插座數量有限或位置不對時，很多人會貪方便用拖板接駁暖爐。但市面常見的陶瓷電暖爐功率可達 1200W，充油式暖爐更可達 1500W 以上，若接駁拖板極易造成過載起火。專家建議必須使用牆身獨立插座；若電線不夠長，應選購原廠電線較長的款式，避免自行接駁延長線。

此外，拖板本身有供電上限，並非「有窿就插、插好插滿」就能安心，一旦超負荷同樣危險。

拖板建議每3至5年更換

拖板屬於消耗品，建議每 3 至 5 年更換一次。使用年期過長，內部導線和接點容易老化，增加觸電或火災風險。若發現拖板鬆動、異常發熱，或電源線外皮硬化、破損露出電線，應即時停用並更換。

機電工程署：萬能蘇及拖板 8 大安全守則

1：選購及使用符合安全規格的萬能蘇和拖板。



2：插孔內必須裝有安全活門。



3：切勿使用插孔不規則的萬能蘇或拖板，每一面插座只供一款插頭使用。



4：為免電路負荷過重，每一個供電插座上只可插上一個萬能蘇或一個拖板；拖板上不應再插萬能蘇，反之亦然。



5：切勿強行將兩腳插頭插入三腳插座。



6：如發現插孔鬆動、不能穩固插頭，或插腳難以插入，應停止使用。



7：避免在潮濕或近水處（如浴室、廚房）使用拖板。



8：切勿利用拖板的軟電線將拖板懸掛，以免損壞內部接線。



拖板禁忌｜9類家電切忌駁拖板隨時火燭

🛌 電暖氈｜不可摺疊、切忌沾水

電暖氈價格親民且省電，深受長者歡迎，但隨之而來的安全隱憂亦不少。參考消委會建議，使用時需注意：

1：不可摺疊使用，以免損壞內部發熱線導致過熱。



2：切忌沾水，避免受潮或弄濕，防止漏電。



3：睡前預熱，入睡關閉：建議睡前先開啓預熱，上床睡覺時則關掉電源，既安全又保暖。



消委會13款電暖氈評測 4招安全使用

電暖氈不只單價便宜、發熱效應好且非常慳電，更適合老人家使用，其引申的安全隱憂亦不少

👇👇👇按圖放大看消委會電暖氈12招安全貼士👇👇👇

🔋 行動電源（尿袋）｜受壓易爆炸起火

根據機電工程專家分析，行動電源（俗稱尿袋）主要使用鋰離子或鋰聚合物電池，這類電池能量密度高，對外在環境極為敏感。 若電池外殼受壓變形、受到撞擊或長時間受熱，內部隔膜可能破裂，導致正負極短路。當電流急劇上升，電池溫度可在數秒內飆升至數百度，隨即冒煙、起火甚至爆炸。

安全貼士： 若發現鋰電池發脹、損壞，或充電時感到異常發熱，絕對不要繼續充電或使用，應立即停止操作。

尿袋爆炸｜行動電源安全使用+防短路貼士