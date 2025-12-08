豆包AI手機遭微信阿里限制？跨App自動操作引爭議　官方宣布調整

12月初，字節跳動旗下豆包與中興通訊合作，推出了搭載「豆包手機助手」技術預覽版的工程樣機努比亞M153，隨後這款手機過於先進的操作方式引來了熱議。



與其他手機搭載的AI助手不同，豆包手機助手的AI操作手機功能可根據用戶指令在多款應用間自動跳轉，幫助用戶完成類似查票訂票、商品下單、批量下載文件、多軟件物流進度一鍵查詢等任務。

從一些用戶實際操作看，只需說出「幫我在全平台比價落單」，豆包手機助手即可在多個電商平台搜索同款商品，對比價格和規格，自動領券後選擇最低價的商品下單。

不過，涉及支付等高敏感環節時，助手會提示用戶手動完成，以降低誤操作及安全風險。

隨後，微信、阿里巴巴等巨頭就出手對豆包手機進行了限制，其權限調用方式引發了一場關於AI交互邊界、數據隱私保護以及網路商業生態變革的全面探討。

不僅僅是微信「拒絕訪問」，用戶很快發現，淘寶、支付寶以及多家銀行等App也陸續開啟了對豆包手機的限制或禁用，對此豆包手機助手團隊第一時間發布了《關於調整AI操作手機能力的說明》。

聲明稱，為了讓技術發展、行業接受度和用戶體驗形成良性適配，計劃在接下來的一段時間，在部分場景，對AI操作手機的能力做一些規範化調整。該團隊稱，這是為了讓技術走得更穩、更遠的必要鋪墊。

有網友犀利的吐槽：

表面上看是安全問題，實則是豆包掀了同行的桌子。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】