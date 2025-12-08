全球首個DNA硬碟Atlas Eon 100　容量60PB可存千年　可惜有這缺憾

近日，美國公司Atlas Data Storage推出全球首個可擴展DNA「硬碟」——Atlas Eon 100，這是首個可擴展的DNA數據存儲服務。



眾所周知，DNA是唯一能夠以自然界最持久的形式永久保存數據的存儲介質。Atlas Eon 100採用合成DNA，克服了傳統磁介質的諸多侷限性：

1. 高密度：密度比磁介質高1000倍，可以在60立方吋（略小於1公升）的空間內存儲高達60PB的數據；

2. 採用通用且久經考驗的格式進行編碼；

3. 複製效率高；

4. 易於運輸（不易損壞）；

5. 無與倫比的耐用性（可存儲上千年、40℃高溫可保持穩定）。



「Atlas很自豪能成為全球唯一一家大規模提供基於DNA技術的存儲產品的公司，」 Atlas數據存儲公司創始人Bill Banyai表示。「這是我們十多年來在多個領域進行產品開發和創新的結晶。我們計劃為長期歸檔、人工智能模型的數據保存，以及遺產和高價值內容的保護提供新的解決方案。」

從家庭照片集、時間膠囊留言和遺產文件，到數字藝術品、手稿、電影、繪畫、訪談和音樂的「黃金副本」，都可利用DNA數據存儲技術進行保存。

其他應用場景包括：

1. 博物館、政府和文化遺產組織數十年甚至數百年來一直在獲取文物、口述歷史和瀕危語言的高保真掃描數據。

2. 企業保存關鍵資產，例如產品歷史記錄、人工智能可解釋性數據存儲、公司記錄和託管軟件。

3. 保護氣候數據、科學圖像、生物科學和其他基礎數據集的研究機構。

4. 宗教機構和文化管理者確保建築掃描、藝術品和機構記錄能夠流傳後世。

我們可以想象，未來筆記簿電腦上會配備DNA數據膠囊接口，實現海量的本地一次寫入多次讀取存儲，但這種高科技奇蹟要成為現實，可能還需要十年甚至更長時間。

