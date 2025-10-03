1TB硬碟為何剩931GB？一文讀懂容量「縮水」真相　算法差異是主因

每當將新的1TB硬碟安裝到電腦上時，你總會滿懷期待地分配一個盤符，不過點開此電腦後又會發現，1TB硬碟的容量只有931GB，而4TB硬碟的容量更是只有3.63TB，到底是哪裏縮水了呢？



其實答案很簡單，存儲容量「縮水」是因為硬碟廠商與操作系統，採用了不同的數字計算標準。

硬碟製造商普遍採用十進制（以10為基數）標註容量，而計算機操作系統則使用二進制（以2為基數）計算和顯示存儲空間。

按照國際標準，硬碟廠商定義的1TB（Terabyte）等於1000^4字節，十進制計算方式與我們日常生活中使用的千克、千米等單位體系一致。不過，計算機內部採用二進制系統工作，1TiB（Tebibyte）等於1024^4字節，也就出現了差異。

所以當一個容量1TB的硬碟安裝到電腦之後，電腦的識別容量的過程不是除以1000，而是在從GB到MB到KB每個環節都除以1024，也就是1000^4÷1024÷1024÷1024＝931，也就是我們看到931GB總容量的原因。

有意思的是，macOS，Android，以及iOS系統的最新版本都採用了十進制，硬碟在換算容量的時候就沒有折損了，這也就是為什麼我們在MacBook和手機上看到的存儲容量是256GB，512GB這樣沒有「縮水」的數字，實際上硬碟的容量和Windows上是一致的，純粹就是十進制和二進制的計算差異，至於未來Windows系統是否會改用十進制，那就是另一個疑問了。

需要注意的是，在固態硬碟普及之後，因為採用的顆粒不同，同樣1TB的固態硬碟可用空間是不一樣的，有些使用的是1024GB顆粒，有些是1000GB顆粒，還有960GB顆粒，對應到Windows電腦上識別出來的容量就是953GB，931GB和894GB，容量能相差60GB，注重容量的玩家也要提前看清楚。

為了減少不同算法導致的差異，國際電工委員會正在推動二進制單位標準化進程，就是在容量的單位中間加一個i表示二進制，比如1GiB=1024MiB，1TiB=1024GiB，用以和1000進制的單位做區分，並將此規範逐步推廣，未來我們在購買硬碟等產品的時候，可能就會有TB和TiB雙重標註容量了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】