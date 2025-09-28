Windows更新毀硬碟非事實？SSD更怕這5壞習慣！小心數據不翼而飛

前不久Win 11更新補丁（patch）導致SSD硬碟損壞的消息嚇壞了不少人，很多網友都直接卸載了更新，就怕自己的硬碟也中招。



在群聯測試了4500多小時之後，微軟也宣佈這事是虛驚一場，強調更新補丁不會損壞SSD硬碟。

當然後續還有一些說法支持損害是存在的，但觸發條件都比較苛刻，比如測試版固件或者日文Windows系統環境等等，只不過大家沒必要擔心了。

由於硬碟是存放數據的載體，硬碟損害是大家日常使用中最擔心的問題了，而一些意外或者不良使用習慣確實也有可能損害硬碟，這個還是需要注意一下的。

Pcworld網站日前就發文做了個小科普，提到5個錯誤可能會導致硬碟損害，而大家要是反過來將它變成5個好習慣，那就可以不怕數據安全了。

雖然數據損壞很少發生，但是數據安全也是需要每個電腦用戶重視的事情。（Andrey Matveev@pexels）

一、檢查SSD硬碟的固件更新

這個不用說都知道固件的作用了，它可以修復SSD錯誤，之前很多SSD問題，比如掉盤、掉速之類的的都可以通過升級固件解決。

升級固件大部分可以通過廠商自帶的軟件來解決，尤其是大廠的SSD產品，如果沒有專用軟件就只能下載固件自己升級了，也不是多大問題。

二、做好散熱

讓SSD得到適當的冷卻，這也不用強調了，發熱是SSD降速甚至出錯的重要誘因，現在很多M.2 SSD都有散熱器可選了。

三、不要把SSD空間用得太滿

這也是NAND閃存的特性決定的，用過的都知道SSD接近滿容量之後性能會大幅下降，也缺少了後台優化空間，儘量保持在80%容量以下。

四、不要在SSD上貪便宜

這主要是談到了TLC、QLC的問題，他們建議大家有條件還是多選TLC閃存的SSD。

這話當然沒錯，但也是正確的廢話，廉價SSD現在大部分都是QLC閃存了，TLC都快成高端貨了，這不是大家想選就能選的。

五、養成定期備份的習慣

這個習慣就不用多講，這是確保數據安全的萬全之策，重要數據隨時備份、多地備份是基本要求。

總之，有了上述5個好習慣之後，固然不能保證SSD一定不出問題，但可以大大降低出錯機會，確保SSD用的時間更長，數據也更安全。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】