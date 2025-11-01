1TB固態硬碟SSD僅百餘元？網民拆開發現是TF卡　後續1問題更誇張

PC配件能不能買二手？答案當然是肯定的，不過這也要看具體是什麼配件，例如很多玩家都不推薦RTX30系顯卡。近日，有網民提出這樣的問題：某平台二手的1TB SSD硬碟不到200元，能不能買？



【二手SSD便宜還包質保？小心買到假貨受騙】（canva.com；01製圖）

二手1TB的固態硬盤只要100多元港幣，聽起來有點離譜，畢竟沒問題的同容量機械硬碟也要相同的價錢。於是我們也在二手交易平台搜索了一下，結果價格更便宜，例如三星經典的SATA固態硬盤870 EVO，全新貨只要不到一百元，賣家還聲明標價就是賣價，並支持七天無理由退換和三年質保，甚至還能幫預裝系統分區。

聽起來是不是很誘人？不少人可能會想，這麼好的機會千萬要抓住。但是有網民爆料稱買了個二手的2TB固態硬盤，產品標籤看起來也是三星870 EVO（也可能是稍早期的型號），不過拆開後卻發現出奇的離譜，原來裏面的PCB竟然是用一張TF卡，搭配主控晶片轉接而來，更離譜的是那個TF卡竟然也是假的。

網民買到二手SSD後發現PCB板是由一張TF卡搭配主控芯片轉接而来（中關村在線提供）

但有個靠譜的事，那就是我們搞來一塊正品的三星870 EVO，為大家展示在不拆開的前提下，如何分辨真偽。

先看外觀，假硬碟的外殼採用鐵皮衝壓成型的，顯得非常廉價粗糙，背面的四個固定螺絲固定位是在底蓋上衝壓出來，而正品則是和上蓋以鋁合金材質壓鑄一體成型，做工精緻而且非常有高級感。另外，假硬碟的產品標籤有着非常明顯的反光，而正品的標籤則是啞光的，四角還有防拆的裂口設計，因此破綻往往都是藏在於細節之中。

至於網民是如何發現它是假的，應該是裝機測試的成績過於離譜，然後才拆開一探究竟。要知道TF卡的讀寫速度通常也就100多MB/s，甚至還不如機械硬盤。而這塊三星870 EVO我們實際測試順序讀取速度達到了562MB/s和532MB/s，可以說是SATA固態硬盤的天花板性能，大家可以作為參考。

TF卡和SSD硬碟的讀寫速度也有相當大的區別（中關村在線提供）

除此之外，鑑定三星固態硬盤還有個終極殺招——三星魔術師（SAMSUNG Magican）存儲管理軟件，它可以識別和管理三星旗下的所有存儲產品，包括固態硬盤、移動固態硬盤、存儲卡和隨身碟等產品。打開之後，在Driver Details中可以看到產品序列號等訊息，如果是正品的話將會被識別出準確的型號和序列號等訊息，以及「正版」的標籤。

三星魔術師（SAMSUNG Magican）可以識別並管理三星旗下的所有存儲硬體（中關村在線提供）

因此，固態硬盤我們強烈不推薦買二手的，尤其是這種低價的高容量大品牌產品受騙幾率幾乎100%，即使正品的固態硬盤，如果採用通用型主控晶片方案，也能通過量產的方式篡改通電時間、全盤寫入次數等關鍵訊息，裝在主機裏就是妥妥的「不定時炸彈」，還是買全新正品用着心安。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】