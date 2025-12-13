Google兩款AI眼鏡曝光　Gemini導航翻譯超神　黑科技輕到沒感覺

Google 確認明年將推出兩款 AI 眼鏡。官方也指出，設計上將與Gentle Monster等品牌合作，設計時尚輕便、適合全天候配戴的眼鏡。



Google於12月9日宣佈，正與合作夥伴開發兩種風格的AI眼鏡。第一款為語音助理型，採「免看螢幕」設計，內建揚聲器、麥克風與鏡頭，可自然與Gemini對話、拍照並獲取協助，適合隨身語音互動與拍照查詢等情境；第二款為顯示型，鏡片內建顯示功能，於需要時在視野中「隱秘」呈現資訊，例如步驟式導航提示、即時翻譯字幕等，強調在不打擾環境的前提下提供關鍵視覺資訊。

Google指出，首款產品預計於2026年推出。

顯示型AI眼鏡：由Gemini驅動，提供單目與雙目版本

據《彭博社》報導，旗下記者在Google紐約辦公室試戴多款內建顯示的原型眼鏡（包含單目與雙目兩種）。

在AI眼鏡體驗方面，整體佩戴感更貼近日常眼鏡；由於多數運算改由手機負責，機身更輕、負擔更低，過去在Google Glass時期的違和與電力焦慮明顯改善。具顯示器的原型包含右側單眼顯示的Monocular（單目） 與雙眼顯示的Binocular（雙目） 兩款設計，兩者皆可提供Google地圖與Google Meet的AR視覺疊層。

整體而言，單目版本更輕巧、日常感較強；雙目版本則提供更大的虛擬畫面與更完整的AR疊層（如地圖、Meet），取捨在沉浸度與重量之間。

互動方面，透過Gemini可即時處理內容，包括食材辨識生成食譜、音樂播放、即時翻譯等任務；翻譯可在字幕顯示與僅音訊間切換，因應不同場景需求。地圖體驗不僅有導航箭頭，低頭可看更大的俯視地圖與羅盤，定位與朝向更直覺。

有線XR眼鏡：在家輕鬆佩戴，但需插電

Google同步披露，其Android XR作業系統與Samsung最近推出的Galaxy XR頭戴式裝置共享基礎，並已與Warby Parker、Gentle Monster 等眼鏡品牌展開硬體合作。

此外，Google與Xreal共同開發、代號Project Aura的有線XR眼鏡，外觀近似Xreal既有產品（如One Pro），但以Android XR運作，並維持外接電池供電的設計。

官方指出，Aura具備70度視野，並採用與Galaxy XR相同的手勢追蹤（但鏡頭較少），在導航與交互邏輯上更貼近既有XR使用習慣。

據《彭博社》報導，Project Aura的手勢操作接近Galaxy XR；但需全程外接電池，機動性受限。影像處理方面，拍照後可調用Nano Banana Pro生成式強化，直接在鏡片上預覽結果，減少掏手機確認的頻次。

報導指出，Aura 的硬體限制主要集中在兩點：其一是形態選擇與重量的拉鋸。雙眼顯示更沉浸，但更重且外觀負擔較高；其二是算力與電源的依賴。多數原型仰賴手機處理 AI 運算，因此手機電量與連線品質將直接影響穩定度，且 Aura 需全程外接電池，機動性受限。

Galaxy XR 更新：新增三項功能

因應使用者與評測回饋，Google 與 Samsung 為 Galaxy XR 推出多項更新。

首先是旅行模式（Travel Mode），讓混合實境介面在車輛或機艙移動時維持穩定，避免視窗相對座位高速漂移，改善長途影音與工作體驗。

其次是電腦同步連結（PC Connect），現已提供 Windows 連線，支援筆電畫面鏡像與遊戲，擴大頭戴式裝置的工作與娛樂用途；macOS 版本正在開發中。

最後，Google 推出更擬真的化身（Likeness），使用者可透過手機掃描臉部，生成可於視訊通話中同步表情與手勢的虛擬人形象。

官方強調，以上功能皆以 Beta（測試版） 形式於本週上線。

