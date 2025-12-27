日本自駕遊必讀｜自助入油完整攻略 油種分辨與找贖流程教學

近年香港旅客前往日本旅遊的方式愈趨深度化，租車自駕已成為探索北海道、沖繩及九州等地的熱門首選。然而，日本郊區普遍採用「自助油站」（Self-Service Station），對於習慣了香港有人服務模式的駕駛者而言，首次面對全日文介面的加油機難免會感到手足無措。本文將精簡扼要地解析日本自助入油的關鍵步驟，從識別油站、正確選擇油種到現金找贖的細節，助你輕鬆駕馭日本公路之旅。



日本不少油站是自助形式入油，而油價亦都比有人手入油的稍為便宜。

識別自助油站與安全停車

在日本尋找油站時，最直觀的辨識方法是觀察招牌上的標示。若招牌上寫有片假名「セルフ」（Self），即代表該處為自助油站；若沒有此字樣，則通常為會有店員服務的傳統油站。駛入自助油站後，請依循地面標線將車輛停泊在加油機旁的方格內，並務必確認油箱蓋的方向靠近機器。停妥後，首要動作是將引擎熄火，這是保障油站安全的最基本守則。

入油前要留意不同顏色，不要入錯油。大都是選擇最左邊的「紅色」Regular(レギュラー）汽油

認清油槍顏色與對應油種

「入錯油」是自駕遊中風險最高、後果最嚴重的錯誤。日本油站為了防止混淆，實施了嚴格的油槍顏色分類制度，駕駛者只需緊記「顏色」便能避免意外。絕大部分在日本租賃的普通私家車，包括輕型車（K-Car）及一般房車，均使用紅色油槍的「Regular」（レギュラー）汽油，這相當於一般的無鉛汽油。

此處必須特別警惕一個常見陷阱：綠色油槍代表「柴油」，其日文漢字寫作「輕油」（軽油）。許多香港駕駛者看到「輕」字，會誤以為是給輕型車使用的燃油，這是一個極其危險的誤解。若將柴油誤加入汽油引擎，將導致車輛嚴重故障甚至報廢。至於黃色油槍則代表高級汽油，通常僅適用於高級跑車。因此，除非租車公司有特別指示，否則鎖定「紅色油槍」通常是萬無一失的選擇。

選擇信用卡之後，直接插入信用卡

除靜電與「滿油」設定

確認油種後，操作觸控螢幕的流程其實相當直觀。系統通常會先要求選擇付款方式（現金或信用卡），接著設定油量。租車旅客最常使用的選項是「滿タン」（讀音Man-tan），意即「加滿」，這符合日本租車必須滿油還車的規定。當然，你也可以選擇依金額或公升數進行定量加油。

入油前記得除身上靜電

在設定完成後、拿起油槍之前，有一個絕對不可忽略的安全步驟——「除去靜電」。由於日本氣候乾燥，人體容易產生靜電，直接接觸油槍可能引發火花。所有自助加油機上都設有黑色的除靜電觸摸板，駕駛者必須先觸摸該板，確認消除靜電後，才可打開油箱蓋並拿起油槍。將油槍插入油箱口並扣下扳機，當感應到油滿自動跳停時，請勿強行再加，以免溢出。

可以直接按「滿Tank」直接入滿油。

當插下油槍按下入把手後，當它感應油滿後便會自動「彈槍」

切勿遺忘「自動精算機」

若使用信用卡付款，掛回油槍並取回單據後即可離開。但若是使用現金，則需留意日本獨特的找贖機制。部分加油機只收紙幣且不具備直接找贖硬幣的功能，入油後機器會吐出一張印有條碼（Barcode）或QR Code的收據。駕駛者必須拿著這張憑證，走到油站內設置的「自動精算機」（通常位於店面旁或獨立設置），掃描條碼後，機器才會退還餘額。許多新手常誤以為機器故障或忘記此步驟便驅車離去，導致損失找贖款項。

入完油之後，直接列印收據後，記得將收據交還租車公司。

最後提醒，日本租車合約通常嚴格執行「滿油還車」政策。在歸還車輛前，請務必保留最後一次加油的收據，以便租車公司職員核對入油地點與日期。

