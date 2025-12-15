AVIOT WA-J1 藍牙耳機評測｜這款日本耳機品牌高階Jシリーズ的首款頭戴式藍牙耳機－－AVIOT WA-J1 ，最大特色在於全球首創的「三混合三驅動單元」技術，將壓電驅動單元、平面磁驅動單元及動圈驅動單元三種不同類型各一枚整合於同軸配置，透過精密的聲學設計將相位差降至最低，實現跨頻段的流暢銜接與低失真表現。加上品牌獨創「進階3D空間音訊」玩法，如此強勁的新構想，難怪品牌重金請到L'Arc-en-Ciel 主音Hyde 代言，令AVIOT WA-J1看來特別「靚仔」。



AVIOT WA-J1的核心技術：壓電驅動三單元有何特色？

AVIOT WA-J1特別擅長呈現延伸良好的高頻及超高頻細節，並能重現樂曲中的空氣感，加上耳機輕巧緊湊的鋼琴黑機身（另備白色版本）＋金色金屬頭帶及按鍵細節，整體設計有很重復古味，兼顧性能追求、美觀與便攜性。

AVIOT WA-J1 鋼琴黑機身（另備白色版本）＋金色金屬細節，整體設計有很重復古味。

AVIOT WA-J1 ，最大特色在於全球首創的「三混合三驅動單元」技術

獨創「進階3D空間音訊」玩法點玩？

耳機內建獨特的「進階3D空間音訊」功能，透過機面一個設計非常復古的金色物理旋鈕（這旋鈕更有圓型白燈條包邊、好美），向左／右扭實3秒不放，即可開動及調整音場的立體感與空間深度，從靜謐空間的定位感到有反響的寬闊音場共五段調整（你亦可以用AVIOT Connect App 直接在手機程式內控制）。

耳機內建獨特的「進階3D空間音訊」功能，透過機面一個設計非常復古的金色物理旋鈕控制。

你亦可以用AVIOT Connect App 直接在手機程式內控制 3D Level。

實試後發現真的可以令到錄音比較flat的歌曲，變得更有空間感。但個人認為最好還是配合一些現場收錄的歌曲、演唱會片段，甚至開YouTube Netflix看電影，3D立體效果特強。還有就是，整一個月試玩，建議「進階3D空間音訊」在開動ANC降噪時使用，立體感更好。

收聽現場收錄歌曲、演唱會片段，開YouTube Netflix看電影，3D立體效果特強。

AVIOT WA-J1提供4種藍牙音訊編碼｜4咪ANC降噪

音訊編碼支援AAC、SBC及高音質的LDAC，未來更將透過韌體更新支援新世代LE Audio規格的LC3編碼，亦支援多點連接功能。耳機配備自適應混合主動降噪技術，採用左右各兩枚共四枚麥克風的雙倍配置，結合外部「前饋」麥克風與內部「反饋」麥克風的混合式架構，能根據環境自動調整降噪強度。

140小時電池續航力表現出眾

電池續航力表現優異，最長可達約140小時播放時間，快充10分鐘即可使用約15小時。隨附3.5mm立體聲線材，支援有線連接，即使電池耗盡仍可作為有線耳機使用，且有線模式下降噪功能依然有效。耳墊採用柔軟透氣的低反彈海綿材質，提升長時間配戴舒適度。

音質體驗玩後感

根據實際試用報告，WA-J1是一對實驗性較強的耳機，評價兩極。優點方面，音場寬廣，橫向延伸與縱深感超越一般藍牙耳機，定位清晰，中頻表現優秀，人聲位置穩定，距離感適中，長時間聆聽不易疲勞。三混合單元 (Tribrid) 帶來強勁低音與高細節，特別適合聽流行、搖滾、動畫歌曲，尤其使用 LDAC 高音質傳輸時，表現更出色。

不足之處包括低頻缺乏深度與厚度，聲音偏輕盈欠缺質感，無法傳遞音樂感染力。三種驅動單元銜接不夠流暢，各頻段聲音零散，未能整合成統一音色。收聽流行音樂或多元樂器編制樂曲時容易出現混亂感，無法清晰呈現各聲部層次。

AVIOT WA-J1藍牙耳機 整體評分：78分

AVIOT WA-J1 的特色與弱點均非常明顯，令人又愛又恨，其獨創「進階3D空間音訊」有點難玩，採用混合單元系統是一項創新，但定價略為高昂。



AVIOT WA-J1藍牙耳機規格

驅動單元：Tribrid三混合單元系統 (壓電、動圈、平面磁鐵驅動單元)

藍牙版本：5.3

音訊編碼：AAC、SBC、LDAC (LC3將透過更新支援)

降噪功能：自適應式AI混合主動降噪系統

連接方式：無線/有線 (支援3.5mm立體聲迷你插孔連接線)

最大連續播放時間：約140小時 (可能因使用環境而異)

最大通話時間：約80小時

充電時間：約3小時 (支援快速充電: 充電10分鐘可播放15小時)

充電介面：USB Type-C

重量：約325g

其他功能：支援多點連線 (最多2台設備同時連接)、5段式調校「進階 3D空間音效」、低延遲遊戲模式、外部聲音擷取模式、支援應用程式「AVIOT CONNECT」

定價：香港行貨$2,380（ECT：一般查詢：3188 0767）

另一流著「混血」的入耳式藍牙｜AVIOT TE-J2

「J系列」還同時推出了最新旗艦級入耳式耳機——AVIOT TE-J2，它跟 AVIOT WA-J1 一樣使用了開創性的「雙混合單元系統」同時內置了首創「動圈+壓電」雙混合單元組合，榮獲有「音響界奧斯卡」之稱的日本「VGP視聽大賞2025 SUMMER」金獎加許。定價：香港行貨 HK$1,680（ECT：一般查詢：3188 0767）

最新旗艦級入耳式耳機——AVIOT TE-J2