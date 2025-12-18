比亞迪前11月賣9268輛！穩居香港電動車榜首　陳豪成第2萬位車主

近日，比亞迪（BYD）在香港市場的第20000輛車正式交付！



陳豪、陳茵媺夫婦成為第20,000位車主，這次拿下的是一輛騰勢（DENZA）D9純電版。

而且陳豪、陳茵媺夫婦此前還是騰勢N9車主。至此，該夫婦也成為騰勢N9、騰勢D9雙車主！

+ 3

陳豪與陳茵媺均是香港演藝圈的知名人士，二人因戲結緣後組建家庭，是影視圈中公認的模範夫妻。

比亞迪是香港民眾最愛買的汽車品牌，易車榜數據顯示，今年前11個月，比亞迪+騰勢在香港賣出9268輛，排名第一。

其中騰勢品牌只有D9一款車型，在本港前11個月中車型銷量737輛，排名第9。

延伸閲讀：電動車是陷阱？首批車主警告：換電池抵半台車價 保值率低大崩盤（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】