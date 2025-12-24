iOS 26.3歐盟獨享兩大神功能　第三方配件大翻身　香港能用到？

歐盟委員會昨日對蘋果iOS 26.3系統中引入的互操作性變革表示了讚揚。此次iOS 26.3的更新，是蘋果響應《數字市場法案》（Digital Markets Act, DMA）要求的具體舉措，該法案明確規定蘋果需向第三方配件，提供與自家產品同等的功能和設備權限。



在iOS 26.3系統中，歐盟地區的可穿戴設備製造商已可開始測試兩項核心新功能。其一為近距離配對功能，像耳機這類第三方配件只需靠近iPhone或iPad，就能以類似AirPods的方式實現一鍵配對，徹底告別了以往第三方設備配對需多步操作的繁瑣流程。

此次iOS 26.3的更新，是蘋果響應《數字市場法案》要求的具體舉措，該法案明確規定蘋果需向第三方配件提供與自家產品同等的功能和設備權限。

另一項新功能為通知功能優化，第三方智能手錶等配件將能夠接收來自iPhone的通知，用戶可直接查看並響應這些通知，而該功能此前通常僅對Apple Watch開放。

第三方智能手錶等配件將能夠接收來自iPhone的通知，不再限於Apple Watch。（Apple）

不過要注意的是，通知一次只能轉發給一台連接的設備，若為第三方設備開啟通知功能，Apple Watch的通知將被自動禁用。

歐盟委員會表示，開發者可藉助iOS 26.3的新功能，對第三方電視、智能手錶和耳機等設備進行測試，相關功能將於2026年在歐洲全面推出。歐盟委員會評價稱，iOS 26.3「為邁向更緊密數字生態系統邁出了又一步，惠及所有歐盟公民」。

升上iOS 26.3後，像耳機這類第三方配件只需靠近iPhone或iPad，就能以類似AirPods的方式實現一鍵配對。（Apple）

據悉，iOS 26.3此次新增的近距離配對和通知功能變更，僅對歐盟的設備製造商以及當地的iPhone和iPad用戶開放，中國用戶無緣享受這一更新福利。

