MacBook Pro將全面大改？M6配觸摸屏　劉海消失還有這「黑科技」

最新消息指出，蘋果將於明年對MacBook Pro進行全面改版，這款重新設計的MacBook Pro有五大關鍵升級點，具體如下：



1. OLED顯示屏

2024年蘋果在iPad Pro上引入了OLED屏，明年蘋果將OLED應用到MacBook Pro上，帶來更高的亮度、更好的對比度和更出色的色彩表現。

據悉，蘋果全新MacBook Pro將採用與iPad Pro相同的串聯式OLED顯示技術。眾所周知，單層OLED有一層紅、綠、藍色層，而雙層串聯OLED則有第二層RGB色層，兩層串聯堆疊可以提高熒幕亮度，同時延長使用壽命。

除了升級OLED，蘋果可能會取消M字額設計，轉而採用更細的開孔螢幕。值得注意的是，該報告並未明確說明MacBook Pro螢幕是採用單開孔，還是類似iPhone的動態島設計；但無論如何，改版後的MacBook Pro螢幕開孔都不會像現在般大。

2. 更輕薄的設計

蘋果2026款MacBook Pro採用更輕薄的設計。

3. 觸摸屏

越來越多的證據表明蘋果正朝着觸摸屏方向發展，供應鏈分析師郭明錤認為，觸摸屏功能很可能會在2026年MacBook Pro中成為現實。

4. 支持流動網絡

預計蘋果2026款MacBook Pro支持流動網絡，此前馬克·古爾曼（Mark Gurman）稱蘋果將於2026年為Mac配備自研調制解調器，這意味着MacBook Pro也將支持流動網絡連接。

5. M6晶片

全新改版的MacBook Pro首發M6系列晶片，預計M6將是蘋果首批採用台積電2納米技術的產品，同期的iPhone A20晶片也將採用該工藝。

可以確定的是，MacBook Pro將首發M6 Pro和M6 Max晶片，至於蘋果是否會推出搭載M6晶片的基礎款14英寸MacBook Pro，目前還無法確定。之前馬克·古爾曼稱此次改版僅限於M6 Pro和M6 Max機型。

6. 發布日期

全新MacBook Pro最快會在2026年下半年亮相。

