百零蚊平價無線耳機推介｜Redmi Buds 8 Lite、JLab GOPods ANC

小米Redmi Buds 8 Lite、JLab GOPods ANC，百零蚊平價無線耳機推介｜近年不少入門級耳機的質素已大幅提升，尤其是百多二百元的水平，很多都「值得聽」。今次為大家介紹兩款只需「百零二百蚊」預算的高性價比之選：Redmi Buds 8 Lite 及 JLab GO Pods ANC。不單定價親民，更配備了以往中高階型號才有的主動降噪（ANC）及長續航力，絕對是預算有限但又對音質有要求的用家恩物。



Redmi Buds 8 Lite 售價只需＄139

Redmi Buds 8 Lite：$139 玩盡 AI 降噪與個人化音效

小米Redmi 系列向來以極致性價比著稱，全新推出的 Redmi Buds 8 Lite 定價僅為$139，卻帶來了令人驚喜的規格配置。這款耳機內置了 12.4mm 大尺寸動圈單元，在同價位產品中實屬罕見，能提供強勁的低音與細膩的高音表現。針對通話需求，它配備了雙麥克風配合 AI 降噪技術，即使在風速達 6 公尺/秒的環境下，依然能保持通話清晰，非常適合戶外或通勤時使用。

最令人意想不到的是，在這個價位下，Redmi Buds 8 Lite 竟然支援高達 42dB 的混合式主動降噪（ANC）功能，能有效隔絕外界噪音，讓你在嘈雜的地鐵或巴士上也能享受寧靜的音樂空間。續航方面亦相當「長氣」，單次充電可播放 8 小時，配合充電盒總續航力更達 36 小時，而且支援快充，充 10 分鐘即可聽歌 2 小時。更可透過小米耳機 App 自訂 EQ 設定，根據個人喜好調整音色，真正做到「百零蚊」玩盡越級功能。

以百多元的藍牙ANC耳機而言，已交足功課，十分抵玩。

JLab GO Pods ANC 售價為$299

JLab GO Pods ANC：$299 美系調音 功能全面媲美千元級

若你預算稍為充裕，渴望擁有更全面的功能與美式調音風格，定$299的 JLab GO Pods ANC 則是另一不錯的選擇。這款耳機主打全能表現，搭載了 ANC Hybrid 混合式主動降噪技術，最高可削減 -47 dB 的外界噪音，降噪深度比不少中階耳機更為優勝。同時，它亦具備「Be Aware」通透模式，在過馬路或與人交談時，無需除下耳機也能清晰聽到周遭環境聲，兼顧安全與便利。

雖然耳機手感頗膠，但音質及降噪效果還算不錯。

音質方面，JLab GO Pods ANC 採用 10mm 動圈單體，提供媲美實驗室級別的高清音質。它內建了三組預設音場（JLab Signature、Balanced、Bass Boost），無需依賴 App 即可快速切換，滿足不同曲風的聆聽需求。針對多裝置用戶，它支援藍牙 5.4 及多點連線功能，可同時連接手機與電腦並無縫切換。此外，其充電盒自帶 Type-C 充電線的專利設計，讓你出門無需額外帶線，極之方便。加上 IP55 防汗防潑水規格及單次 7.5 小時（配合充電盒達 26 小時）的續航力，這款耳機無論是商務辦公還是運動健身，都能成為大家的得力助手。