小米SU7改款細節曝光！標配800V續航破800公里　唯一缺點是這個

上市將近2年依舊持續熱賣的小米SU7，終於要迎來改款了。近日有消息指，新款SU7將於近期抵達陳列室，並詳細列舉了升級重點。



全線標配800V高壓平台，取代現款400V架構，支援5C超充，10%-80%充電僅需11.3分鐘，補充續航525公里，能量轉換效率提升約15%。

．標配車頂LiDAR（激光雷達）+NVIDIA Thor U晶片，支援高階城市NOA（領航輔助）硬件配置。



．搭載麒麟二代電池，能量密度提升至189Wh/kg（現款 152Wh/kg），CLTC續航突破 820km。



．升級換裝TZ220XY102新型電馬達，額定功率提升至299匹。



．隱藏式門柄增加機械式設計，解決低溫失靈、故障率高的問題。



．前置儲物箱升級電吸式取代手動開啟結構，輕觸按鈕自動開合。



．座椅按摩功能下放，全線標配座椅通風/加熱/按摩，後排座墊加長提升腿部支撐。



．標配W-HUD抬頭顯示器，10吋AR-HUD投射行車/導航資訊，支援亮度自適應調節。



．新增車載香氛系統，內置3種香型替換模組，支援語音控制切換，與車廂冷氣聯動散發香氣。



．第二代智能座艙晶片運算能力提升50%，優化UI介面/多螢幕聯動/澎湃OS生態互聯。



．外觀細節煥新，十字頭燈微調、新增星際藍/曜石黑配色，輪圈樣式更新，風阻系數降至0.21Cd。



．閉式雙腔空氣懸掛下放5段高度調節（現款為4段），適配不同路況，車內噪音降低3分貝。



．增加車內磁吸點，車內1/4螺紋接口將支援供電。



需要說明的是，以上消息並未經官方證實，暫時僅供參考，個人感覺有些比較可靠，例如800V架構、全線LiDAR、機械門柄等。

值得一提的是，在去年11月份，知名汽車KOL「韓路」就曾透露「獨家內幕消息」稱，小米SU7換代於2026年第二季上市，升級頗多，但售價要加2萬人民幣。

