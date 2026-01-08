CES 2026｜NVIDIA推Alpamayo自駕AI模型！馬斯克冷回這句惹網議

在 2026 消費電子展 (CES) 上，NVIDIA宣佈推出Alpamayo系列開放式AI模型、模擬工具和數據集，旨在解決自動駕駛的安全挑戰。



對此，馬斯克回應指：「好吧，這正是Tesla在做的。他們會發現，達到99%很簡單，但要解決分佈的長尾問題卻非常困難。」

據悉，Alpamayo平台的核心是Alpamayo 1模型，這是一款擁有100億參數、基於思維鏈技術的視覺-語言-行動（VLA）模型。

該模型可讓自動駕駛汽車具備類人思維能力，即使在未經任何訓練和標註的情況下，也能解決複雜的場景問題，例如在交通燈失靈的路口規劃行車路線。

NVIDIA還強調，Alpamayo模型並非直接在車內運行，而是作為大規模教師模型，供開發人員微調並提取到其完整自動駕駛技術堆疊（Tech Stack）的骨幹中。

黃仁勳在聲明中表示：「首款配備NVIDIA技術的汽車將於第一季度在美國路面行駛。」

