MONDO ANC Headphones 頭戴式藍牙無線耳機 開箱評測｜說 MONDO 你未必有印像，但你很可能曾在街上看過人用它的頭戴式藍牙耳機傑作：MONDO Freestyle。這瑞典品牌一向以80年代美學聞名，最近推出音色更加好，外觀亦保有品牌濃厚復古氣息的新作：MONDO ANC Headphones，更具ANC降噪功能，將懷舊風格x現代技術的手法，發揮得淋漓盡致。



4隻色都漂亮很難取捨

買 MONDO ANC Headphones，第一個難處是在4款都很漂亮的配色中4選1，本來最搶眼一定要透明版，能清晰看見內部零件結構,充滿舊時代電子產品的科技感。但記者已擁有透明機身的 MONDO Freestyle ，所以買 MONDO ANC 我就選了上代屬限定版顏色，新一代轉正為常設配色的石墨銀。

MONDO ANC Headphones評測｜80's復古外型結合現代音色與主動降噪

MONDO ANC Headphones 顏色選擇： 透明、黑、米灰、石墨

80年代懷舊操作｜Analog味甚濃

未聽歌先玩玩機身，最令我驚喜是機身保留了大量類比Analog操作元素，側面設有經典的滑動式音量推杆、以及轉盤按鈕設計。滿滿的restro味，令人想起80年代那些在錄音室拍攝拍的MTV音樂錄影帶，那些裝得很cool的幕後錄音師，常會非常認真地去推panel 扭杆、扭掣，彷彿帶我回到黑膠與卡式帶的年代。

側面設有經典的滑動式音量推杆、以及轉盤按鈕設計。

滿滿的restro味，令人想起80年代那些在錄音室拍攝拍的MTV音樂錄影帶

磁吸耳罩設計｜實用與美學並重

MONDO ANC引入了創新的磁吸式可換耳罩設計，輕鬆一拆一裝毫無難度。無論是日常清潔保養，或是購買不同配色耳罩作搭配，都變得極為方便。石墨色版本更採用防汗尼龍布料及記憶海綿，特別適合香港潮濕氣候，配戴感覺更加通爽舒適。

MONDO ANC引入了創新的磁吸式可換耳罩設計，輕鬆一拆一裝毫無難度。

石墨色版本更採用防汗尼龍布料及記憶海綿，特別適合香港潮濕氣候，配戴感覺更加通爽舒適。

音質表現｜現代化分析力令人驚艷

這類玩復古外型，靠顏值生存的耳機，一貫慣例都是中「看不中用」音質不良。但 MONDO ANC 的音色卻令我驚艷，耳機搭載全新40mm碳納米生物振膜單元，聲音還原度極高。中頻忠實飽滿、高頻清脆通透，低音也很豐富。實際試聽不同類型音樂，無論是爵士樂的細膩層次、或流行曲的節奏感都能準確呈現，完全超越了我的預期。

耳機搭載全新40mm碳納米生物振膜單元，聲音還原度極高。

主動降噪｜品牌首次加入ANC技術

作為MONDO首款具備主動降噪功能的產品，ANC Headphones 配備四段降噪模式：ANC模式可完全隔絕外界噪音、Adaptive ANC智能自適應調節、通透模式保持環境感知、以及一般模式。機身左右兩邊共設六組金屬網面收音咪克風，降噪效果及通話品質都相當不俗，同時亦為耳機增加了質感十足的金屬細節。

機身左右兩邊共設六組金屬網面收音咪克風，降噪效果及通話品質都相當不俗，同時亦為耳機增加了質感十足的金屬細節。

技術規格｜藍牙6.0配合長續航

MONDO ANC 升級至最新藍牙 6.0 技術，連接穩定且低延遲。耳機除了無線藍牙外，也可透過3.5mm耳機線或USB-C連接。續航力方面，開啟降噪功能仍可使用達55小時。而配合MONDO專屬手機應用程式，用家更可自訂EQ及降噪設定，提供高達10段自定義EQ選項。

MONDO ANC Headphones附精美的燈色布袋

支援3.5mm耳機線，以及USB-C充電線。

總結：MONDO ANC Headphones 80分

MONDO ANC Headphones 硬要鬥spec 或比音色，當然原可能跟2、3千元的Sony Bose 鬥。但本身賣樣的它，加上僅售$1,399，換來的機身手感及音色，反而變得沒有期待、反而喜出望外，絕非得個樣。

MONDO ANC Headphones 產品規格

顏色選擇： 透明、黑、米灰、石墨

連接方式：Bluetooth 藍芽 6.0、3.5mm、USB-C

單元：40mm Creative Carbon Nano Biologic 碳納米生物振膜單元

充電方式：USB-C

使用時間：約 55 小時

ANC 模式：4 段 (ANC / Adaptive ANC / 通透模式 / 一般模式)

包裝內容：MONDO ANC Headphones、手提保護袋、USB-C 充電線、3.5mm 音頻線

控制系統：MONDO App（支援 iOS、Android）

售價: $1,399（查詢：Soundwave Audio 2771 8209）