元朗單位起火　疑抽油煙機電掣短路引致｜消委會14款抽油煙機測試

周日（11日）晚上約10時半，元朗 YOHO MIDTOWN 第三座一個住宅單位突然冒出大量濃煙並起火。消防人員接報後迅速到場，將火勢撲熄，事件中無人受傷，但火警期間約有50名居民需要自行疏散到地面暫避。消防經初步調查後指出，起火原因懷疑與廚房抽油煙機的電掣短路有關。

這宗事件雖然未釀成傷亡，但卻再一次提醒市民，抽油煙機這類長期接近熱源運作、又涉及電力系統的家電，一旦保養不足或使用方式不當，隨時都可能成為家居火警的隱患。



抽油煙機為何容易成為火警源頭

抽油煙機的工作環境本身就充滿高風險因素。長期接觸油煙、高溫、水氣，再加上內部含有摩打與電路板，一旦油垢積聚過多，或電線絕緣層老化，便容易出現短路甚至過熱情況。根據香港消防處在《家居防火安全小冊子》內提到，油脂積聚在電器內部，會增加燃點，一旦遇上火花或高溫，便可能引發火警。

另外，香港不少住宅單位的廚房空間較細，抽油煙機通常長年開啟、關閉頻繁，電掣與電線承受的負荷亦相對較高。如果安裝時電線規格不足，或插頭長期鬆脫、受潮，短路風險便會進一步上升。

兩個關鍵使用貼士 減低抽油煙機短路風險

要避免類似事故發生，其實日常要多留意兩個細節，風險已可大幅降低。第一，是必須定期清潔抽油煙機內部油垢。油脂積聚不但會影響抽風效能，還會增加火警風險。特別是風扇葉、濾網及電掣位置附近，若長期沾滿油污，油脂遇熱後容易碳化，甚至成為導電媒介，增加短路機會。建議家庭至少每一至兩個月清潔一次濾網，而內部機件則可每半年由專業技師作一次檢查與清潔。

第二，是避免抽油煙機電源長期處於待機通電狀態。消防處在《家居用電安全》宣傳中提醒，長期通電的電器，即使未啟動，也會令電線與電掣持續受熱，加快老化速度。使用完畢後，最好關閉牆身電掣或拔除插頭，特別是外出或睡覺前，這個習慣能有效減少短路與過熱風險。

消委會測試14款抽油煙機 售價由$2,798至$18,000

抽油煙機的安全與效能，不單取決於用戶習慣，產品本身設計亦十分重要。消費者委員會早前測試了14款市面常見抽油煙機樣本，涵蓋5款拉趟式及9款煙囪式型號，價格由最平約2,798元至高達18,000元不等，品牌包括西門子（Siemens）、Miele、樂信牌（Rasonic）、樂聲牌（Panasonic）等，均是香港家庭常見選擇。

根據消委會在《選擇》月刊發表的測試報告，實驗針對多個範疇作出評估，包括排氣量、風扇轉速、抽油煙能力、去除氣味及蒸氣表現、能源效率、運作時的寧靜程度、安全程度以及使用方便性等。報告強調，抽油煙機不僅是提升煮食舒適度的設備，更與家居安全息息相關。

抽油煙能力表現 西門子與 Miele 最突出

在抽油煙能力方面，消委會委託獨立實驗所進行標準化測試。實驗以最高風速檔讓抽油煙機持續運作，同時在加熱中的鑊內不斷倒入油及水，模擬煮食時大量油煙與蒸氣產生的情況，再量度抽走油煙及氣味的效率。

結果顯示，大部分樣本的整體表現都屬理想水平，但西門子與 Miele 的樣本在抽油煙能力方面最為突出，獲得4.5分高評分。消委會指出，這兩款在油煙捕捉率及蒸氣排走速度方面表現穩定，即使在高負荷狀態下，仍能有效維持廚房空氣質素。