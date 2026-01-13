HONOR Magic8 Pro Air僅6.1mm　竟比iPhone Air輕10g？發售日曝光

HONOR Magic8 Pro Air將於1月19日發布，目前新機已開啟預約。



日前，多位HONOR線下門店員工，在小紅書曬出HONOR Magic8 Pro Air展示樣機的真機開箱及上手視頻，新機外觀細節提前曝光。

外觀上，HONOR Magic8 Pro Air後攝Deco採用類似HONOR V20的經典感嘆號設計，模組整體並未明顯凸起，厚度基本與一枚1元硬幣相當。

新機整機厚度6.1mm，重量僅155g，比iPhone Air輕10g，機身右側還配備了一枚獨立影相鍵。

核心硬件方面，HONOR Magic8 Pro Air搭載天璣9500處理器，這是HONOR首次在高端產品線中採用聯發科旗艦晶片。

天璣9500基於台積電第三代3nm工藝打造，處理器由1顆主頻4.21GHz的C1-Ultra超大核、3顆C1-Premium超大核以及4顆C1-Pro大核組成。

該晶片單核性能相較上一代提升32%，多核性能提升17%，多核功耗相較上一代峰值性能下降37%。

從市場反饋來看，天璣9500在性能與能效方面表現穩定，非常適合輕薄小尺寸旗艦機型。

其他配置上，HONOR Magic8 Pro Air正面配備HONOR綠洲護眼屏，解像度為2640*1216，內置5500mAh青海湖電池，支持80W快充，搭載HONOR E2自研能效增強晶片。

