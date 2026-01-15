小米Redmi Note 15系列抵港＋售價｜SGS五星防護+2億像素中階最強

小米Redmi Note 15系列抵港＋售價｜小米Redmi Note 15系列登陸香港，更一口氣推出五款新機，全面覆蓋不同用家需求。今代系列以「Titan Durability」為核心設計理念，當中Redmi Note 15 Pro+ 5G更憑藉SGS五星級抗跌認證及旗艦級影像系統，中階手機的耐用性與攝影體驗大為提高，為追求性價比的用家帶來全方位的升級選擇。



Redmi Note 15 Pro+ 5G

Redmi Note 15 Pro+ 5G：SGS五星防護與Snapdragon極致效能

作為系列中的頂級型號，Redmi Note 15 Pro+ 5G 在耐用性上作出了突破性的升級。新機採用了Redmi Titan Structure機身結構，結合高強度主機板與強化中框，並覆蓋了康寧Gorilla Glass Victus 2玻璃，使其成功通過SGS五星級優質性能測試 。這款手機具備IP66及IP68防塵防水等級，更通過了TÜV SÜD的防水耐力認證，即使面對日常的跌撞或潮濕環境，依然能保持極高的可靠性，甚至能承受高達2.5米的跌落衝擊 。在性能方面，它搭載了Snapdragon 7s Gen 4處理器，配合6500mAh的硅碳電池及100W HyperCharge極速快充，僅需40分鐘即可充滿電量，完美解決了電量焦慮。

Redmi Note 15 Pro+ 無論防水及防撞擊能力都非常出色

影像系統亦是Redmi Note 15 Pro+ 5G的一大亮點。手機配備了全新的2億像素主鏡頭，支援OIS光學防手震，並引入了HPE感光元件與及三種焦段的DAG HDR技術 。透過AI引擎的加持，相機能夠提供由23mm至92mm的五種焦段拍攝能力，無論是廣角風景還是遠攝特寫，均能呈現出細膩的畫質與精準的色彩 。此外，配合AI Image Editing Tools如AI消除、AI去反光等功能，能輕鬆進行後製，創作出生動的影像作品。加上6.83吋的1.5K CrystalRes AMOLED屏幕，支援120Hz刷新率及3200 nits峰值亮度，帶來旗艦級的視聽享受。

Redmi Note 15及15 5G：超大電量與纖薄手感的入門首選

對於預算有限但同樣追求品質的用戶，Redmi Note 15及Redmi Note 15 5G提供了極具競爭力的選擇。Redmi Note 15 5G在設計上追求極致輕薄，機身厚度僅為7.35mm，卻內置了5520mAh的高能量密度電池，能夠支援長達1.58天的使用時間 。該機型搭載Snapdragon 6 Gen 3處理器，並同樣具備IP66防塵防水等級及高強度顯示屏玻璃，確保了日常使用的耐用性 。其1.08億像素主鏡頭配合3倍光學級變焦，依然能滿足大部分生活攝影需求。

至於標準版的Redmi Note 15，則以驚人的續航力見稱。它配備了系列中容量極大的6000mAh電池，單次充電可支援長達24小時的影片播放，並支援33W Turbo Charging 。雖然定位入門，但它依然配備了1.08億像素超清相機及6.77吋FHD+ AMOLED屏幕，並搭載MediaTek Helio G100-Ultra處理器。機身具備IP64防塵防水能力，並通過了SGS的抗跌測試。

Redmi Note 15 Pro及15 Pro 5G：全能規格與均衡體驗

Redmi Note 15 Pro及15 Pro 5G提供了更進階的規格配置，Redmi Note 15 Pro 5G搭載了MediaTek Dimensity 7400-Ultra處理器，並擁有高達6580mAh的超大容量電池，配合45W快充。同樣具備IP66/IP68的旗艦級防護，以及SGS五星級抗跌認證，幾乎與Pro+版本看齊。其影像系統同樣採用2億像素主鏡頭，支援OIS及多焦段拍攝，確保在各種光線下都能拍出清晰照片。

Redmi Note 15機身十分硬淨，就算撞爆合核都沒有令機身有所損傷

而Redmi Note 15 Pro搭載MediaTek Helio G200-Ultra處理器及6500mAh電池 。雖然是4G版本，但它依然配備了2億像素OIS相機及康寧Gorilla Glass Victus 2玻璃，並具備IP65防塵防水等級 。兩款Pro型號均配備了6.77吋至6.83吋的AMOLED屏幕，支援120Hz刷新率及3840Hz PWM調光，有效保護用戶眼睛。無論是選擇Pro還是Pro 5G，都能享受到小米HyperOS帶來的流暢操作體驗以及一系列AI智能功能，如AI去除路人及Google Gemini助手等。

小米Redmi Note 15系列售價及出機優惠

Redmi Note 15：$1299（6GB+128GB）、$1599（8GB+256GB）

Redmi Note 15 5G：$1799（8GB+256GB）、$2099（8GB+512GB）

Redmi Note 15 Pro 5G：$2399（12GB+256GB）、$2699（12GB+512GB）

Redmi Note 15 Pro+ 5G：$3199（12GB+512GB）、$2899（12GB+256GB）



由1月15日至2月1日期間選購Redmi Note 15 Pro+ 5G或Pro 5G型號的用戶，將獲贈價值$298的HODA晶石抗摔手機殼、額外12個月保養及一次12個月碎屏保障服務，Pro+版本更享有總值高達港幣$1,896的禮遇。

購買Redmi Note 15 5G的用家亦可獲贈Redmi Note 15 Series定製禮盒、額外12個月保養及碎屏保障服務；而選購Redmi Note 15則可獲贈定製禮盒。此外，所有購買Note 15系列的用家均可免費試用Spotify Premium服務3個月、YouTube Premium服務2個月及Google One 100GB雲端儲存服務6個月。