iPhone 17e傳下月殺到！告別M字額配A19晶片　規格升級唯這點沒變

Apple在去年2月推出了iPhone 16e，時隔一年，外界預計Apple將會發布iPhone 16e的後繼機型——iPhone 17e，新品最快會在2月亮相，以下是iPhone 17e的各項爆料消息。



1. A19晶片

與Apple絕大多數產品的更新慣例一致，新機的核心升級將聚焦在晶片上，爆料稱iPhone 17e將搭載A19晶片，前代iPhone 16e搭載的是A18晶片。 這款A19晶片採用第三代3納米製程工藝（N3P）打造，相比A18晶片，其處理器性能預計可提升5%-10%。

2. 窄邊框屏幕 仍無高刷

iPhone 17e的屏幕邊框將比iPhone 16e更窄，屏幕尺寸預計仍將保持6.1吋。不過需要明確的是，這款新機不會新增ProMotion自適應更新率和全天候顯示功能，窄邊框設計將讓它與iPhone 17系列其他機型的外觀更為趨同，目前17系列機型均已採用超窄邊框設計。

3. 外觀革新：動態島或將取代瀏海屏

有傳言稱，iPhone 17e有望搭載動態島，該功能最早亮相於iPhone 14 Pro系列機型，前代iPhone 16e仍是傳統的瀏海屏設計。若傳聞屬實，這也意味著瀏海屏設計將徹底退出iPhone產品線。

4. 影像升級：全新前置鏡頭，支援人物置中

iPhone 17全系列配備了一顆趣味十足的前置新鏡頭，支援人物置中功能，這款前置鏡頭採用1800萬像素方形感光元件，可裁剪為直向或橫向矩形畫面，用家無需旋轉手機，就能拍攝不同畫幅的自拍。 同時該鏡頭具備人臉追蹤能力，例如當第二人入鏡時，會自動擴大取景範圍。分析師Jeff Pu在研報中提到，這款新前置鏡頭有望下放至iPhone 17e機型。

5. 充電體驗

新增MagSafe磁吸無線充電 最後一項傳聞聚焦於充電功能，iPhone 17e或將支援MagSafe磁吸無線充電。目前iPhone 16e僅支援最高7.5W的標準Qi無線充電，一旦升級為MagSafe，其無線充電功率至少可提升至15W。

考慮到這是一款入門級機型，它很大機會不會支援25W的Qi2.2無線快充。但即便如此，支援MagSafe意味著用家可以搭配磁吸支架、磁吸卡包、磁吸外置充電器等配件使用，這對iPhone 16e用家來說堪稱體驗上的質變，畢竟這些功能在舊機型上完全無法實現。

發售消息方面，iPhone 17e最快在2月發布，與前代發布節奏保持一致，預計該機將延續前代599美元的價格。 值得一提的是，iPhone 17全系列機型已將基礎容量提升至256GB，目前尚不確定iPhone 17e是否會同步升級至256GB起步容量，若能實現，無疑將進一步提升這款機型的CP值。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】