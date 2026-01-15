疑似iPhone Fold機殼曝光　摺機設計超出預料　扁平機身易放口袋

如果說近年哪一款 Apple 新產品最具話題性，iPhone Fold幾乎是最多玩家期待。這部傳聞中 Apple 首款摺疊式 iPhone，在早前螢幕規格首次流出後，近日再有疑似完整機身設計曝光，而且並非來自渲染圖，而是被指為用於生產保護殼的金屬模具。



這次的流出來源，是一間土耳其配件製造商在 Instagram 上載的短片。片中展示了一個聲稱是iPhone Fold的機殼。

摺起如 iPhone mini，打開如 iPad mini？

從影片畫面推測，這部疑似 iPhone Fold 在摺疊狀態下的尺寸比 iPhone 小，大約接近的iPhone mini ，而已機身很薄非常適合放入口袋。對很多不喜歡大機身的用戶來說，這種細機尺寸其實反而比 6.7 吋以上的 Pro Max 更吸引。

而當裝置完全打開後，整體比例則接近一部 iPad mini，意味著畫面空間可大幅提升，無論是閱讀文件、瀏覽網頁還是觀看影片，都會比一般手機舒適得多。

扁平機身設計 更像一本記事簿

另一個令人意外的地方，是這部 iPhone Fold 的側面厚度設計。從模具側面來看，摺疊後的機身並沒有出現明顯的鼓起，而是呈現相對扁平的造型。這對實際使用體驗相當重要，因為不少現有摺疊手機即使合上後，仍然顯得厚重，不方便用家放入口袋。

雙鏡頭設計

模具顯示，iPhone Fold 背面採用雙鏡頭設計，而且排列方式為橫向，與部分近年 iPhone Pro 系列的三鏡頭不同。

背面圓形標記 暗示 MagSafe 仍然保留

模具背面還出現一個圓形標記，被普遍解讀為 MagSafe 磁吸線圈位置。若屬實，代表即使進入摺疊時代，Apple 仍然不打算放棄其生態系統核心之一。MagSafe 不只涉及充電，還包括錢包、支架、車用配件等一整套配件生態，對用戶影響極大。