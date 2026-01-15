REDMI Turbo 5 Max曝光 3nm晶片配9000mAh電 這價位性價比極高
REDMI Turbo 5 系列將在近日正式宣佈發佈日期，預計1月下旬正式登場。
這次最大的看點是新增的REDMI Turbo 5 Max，相比以往的Pro系列定位更高，號稱將再次重塑中階機性能格局。
目前該機已有大批跑分現身GeekBench數據庫，單核2815分，多核9102分。
REDMI Turbo 5 Max將全球首發搭載聯發科天璣9500s晶片，採用台積電3nm製程，CPU為8核心設計，由1顆X925超大核、3顆X4超大核以及4顆A720大核組成，同時集成Mali Immortalis-G925 MC12 GPU。
這是一顆真正的旗艦晶片，而同級對手大多都在使用中階或者次旗艦晶片。
小米集團合夥人、總裁盧偉冰此前表示：
我有信心，這就是2.5K價位2026年最好的選擇。
官方介紹，Turbo 5 Max將帶來Max的性能突破、Max的續航組合、Max的旗艦質感與體驗。
至於 REDMI Turbo 5 將依然維持原本的定位，配備聯發科天璣8500，安兔兔跑分在220萬左右，在中階晶片領域屬於第一梯隊，可媲美高通Snapdragon 8系列部分產品。
其他方面，REDMI Turbo 5系列還將採用1.5K直面屏，配備小米大容量金沙江電池，有望達到9000mAh。
