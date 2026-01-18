ChatGPT將實體化？OpenAI自研3nm晶片曝光　專家揭AI耳機藏這佈局

據TrendForce報導，OpenAI正加速推進自研AI晶片計劃，其代號「Titan」的首款晶片預計於2026年底推出，將採用台積電3nm製程。



與此同時，OpenAI已著手規劃下一代版本，計劃採用台積電更為先進的2nm A16製程。目前，OpenAI的訓練與推理工作仍主要依賴NVIDIA和AMD的通用GPU。

儘管已與多家晶片設計公司展開合作，但自研的專用晶片（ASIC）能為其大型語言模型提供更高度的客製化支援。

有分析指出，未來OpenAI的算力架構很可能呈現ASIC與通用GPU共存的混合模式。不過，由於台積電先進製程產能緊張，其客製化晶片要實現顯著提升效能並降低成本所需的規模，仍面臨現實挑戰。

另有消息顯示，OpenAI與Samsung正在合作開發一款代號為「Sweetpea」的AI耳機，其晶片可能基於Samsung Exynos系列，並採用2nm製程。

為實現低延遲的即時反應，該裝置預計採用「裝置端處理+雲端模型」的混合架構。從長遠佈局看，OpenAI旨在將此類穿戴式裝置與其訂閱服務深度整合，構建更完整的生態體驗。

