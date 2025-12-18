GPT Image 1.5登場！速度快4倍免費開放　OpenAI揭4大升級亮點

OpenAI正式發布全新圖像生成模型GPT Image 1.5，並向免費ChatGPT用戶開放使用。



OpenAI CEO山姆·奧特曼（Sam Altman）在X上曬出由GPT Image 1.5生成的性感月曆男模照片，引發網友熱議，有網友調侃稱：「現在刪掉還不晚。」

+ 2

相較上一代GPT Image 1，GPT Image 1.5帶來了四大核心升級，包括指令執行更加準確、編輯更精確、細節保留更完整、生成速度提升4倍。

同時，用戶可並行生成多張圖像，無需等待上一張完成，創作效率顯著提升。

據了解，GPT Image 1.5在遵循複雜、細緻提示詞方面表現更出色，能夠保持畫面中各元素之間的預設關係。

延伸閲讀：ChatGPT直接開Photoshop來P圖？Adobe指3大工具免費用手機也能跑（點擊鏈結看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】