什麼發明讓人類變得更糟？Elon Musk點名它　越看越降智毀所有人

近日，在一場最新採訪中，主持人向馬斯克（Elon Musk）拋出了一個頗有深度的問題「什麼發明讓我們變得更糟糕而不是更美好？」



馬斯克聽後，沒有絲毫遲疑，直截了當地回應道：「也許是短視頻，這東西越看越降智，這會毀了所有人。」隨後，馬斯克稱希望在未來能看壞腦子的東西，不是被人發明出來的。

值得一提的是，訪談期間，馬斯克還談到了人類存在的意義這一命題。他堅定認為科技的最終目的不是替代人類，而是擴張人類的意識邊界。在他看來，人類文明得以延續和發展，要堅持三件最重要的事：真理、美、好奇心。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】