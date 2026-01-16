阿里AI接入淘寶支付寶！一句話叫外賣訂機票網購　包辦生活所需

當AI開始接管人類錢包，互聯網的流量邏輯、變現邏輯乃至生存邏輯，正在發生根本性的崩塌與重建。



今時今日，Google、OpenAI、Amazon都在瘋狂競逐同一個目標——AI電商。

幾天前，Google宣佈與Walmart等零售商的AI購物合作計劃，不過目前仍未推出。

就在最近，千問App宣佈全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德地圖等阿里生態業務。

在全球範圍內率先實現叫外賣、網購、訂機票等AI購物功能，並向所有用家開放測試。

沒有複雜的頁面跳轉，沒有眼花繚亂的彈出式視窗，僅僅是一句自然語言指令，AI就完成了從意圖識別到交易落單的全過程。

對於更廣泛的生活服務，千問App接入支付寶政務服務，推出簽證、戶口、公積金等50項民生服務。

用家不再需要像過去那樣在不同部門網站間穿梭，只需一句指令，千問即可完成政策解讀、整理文件清單，並直達辦理入口。

此外，千問App展現了強大的跨App協同能力。

在農曆新年外遊場景中，千問App可以利用飛豬App的功能完成機票酒店預訂，可以利用高德地圖的功能完成行程規劃、團年飯預訂。

甚至，千問App還能直接幫用家打電話訂枱。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】