阿里AI接入淘寶支付寶！一句話叫外賣訂機票網購 包辦生活所需
撰文：快科技
出版：更新：
當AI開始接管人類錢包，互聯網的流量邏輯、變現邏輯乃至生存邏輯，正在發生根本性的崩塌與重建。
今時今日，Google、OpenAI、Amazon都在瘋狂競逐同一個目標——AI電商。
幾天前，Google宣佈與Walmart等零售商的AI購物合作計劃，不過目前仍未推出。
+2
就在最近，千問App宣佈全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德地圖等阿里生態業務。
在全球範圍內率先實現叫外賣、網購、訂機票等AI購物功能，並向所有用家開放測試。
沒有複雜的頁面跳轉，沒有眼花繚亂的彈出式視窗，僅僅是一句自然語言指令，AI就完成了從意圖識別到交易落單的全過程。
對於更廣泛的生活服務，千問App接入支付寶政務服務，推出簽證、戶口、公積金等50項民生服務。
用家不再需要像過去那樣在不同部門網站間穿梭，只需一句指令，千問即可完成政策解讀、整理文件清單，並直達辦理入口。
此外，千問App展現了強大的跨App協同能力。
在農曆新年外遊場景中，千問App可以利用飛豬App的功能完成機票酒店預訂，可以利用高德地圖的功能完成行程規劃、團年飯預訂。
甚至，千問App還能直接幫用家打電話訂枱。
延伸閲讀：馬斯克xAI年燒608億！Grok 5即將登場 這場豪賭終極目標竟是它？（點擊連結看全文）
+3
馬斯克近3小時訪談：中國將在AI運算領域遠超世界其他國家｜有片央視名主播點評AI熱潮：代價恐成人類噩夢 馬斯克也給出相同預言南京大學人工智能學科登2026CSRankings第一 中國高校包攬前十涉生成裸體圖像 印尼暫封鎖馬斯克旗下AI平台Grok內地圍棋賽爆AI作弊 業餘選手戴智能眼鏡7連勝 摘下即連輸4盤ChatGPT加入健康功能！可結合Apple健康App 打造專屬醫療意見
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】