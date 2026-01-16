小米18續玩機背屏幕？增股票報價功能　盧偉冰揭對手難跟進主因

小米17系列在產品策略上做出了重大改變，其中兩款Pro機型上增加了獨特的機背屏幕設計，非常受用家歡迎，吸引了很多新用家。



據博主「智能芯片案內人」爆料，下一代機型還會採用機背屏幕設計，也就是小米18系列。

同時他還透露，已經有其他廠商在研究機背屏幕了，但不確定今年是否能有對應機型登場。

小米合夥人盧偉冰此前曾透露，在慳電與耐跌方面，小米17系列在產品設計之初完全考慮到了，這個機背屏幕是斥巨資打造的，花了10個「小目標」，也就是10億。

盧偉冰說，對手可能會想跟進，但不一定能跟得起，實在是太貴了。

除了硬件之外，小米還針對這塊機背屏幕的功能軟件，做出了持續的開發。

自發布時，小米17Pro系列的機背屏幕就能自訂顯示內容、時鐘主題、個性化圖案等。還能夠進行倒數、聽電話、音樂控制、航班登機資訊展示、後置鏡頭自拍預覽等操控和資訊顯示，聯動超級島的動態通知，能即時同步Call車、外賣等數十項超級島資訊。

上市之後還持續不斷地推送各種功能，包括機背屏幕即時翻譯、拍片提詞機等，最近還推出了股票報價功能。

