八達通到期更換｜8組八達通卡號2026年1月到期　換卡﹑入手機教學

八達通更換2026｜八達通公司提醒用家，第25批次的實體八達通會在 2026 年 2 月失效，如失效前沒有完成更換步驟，即會無法使用，或因逾期換卡或會被收取行政費用。以下分享換卡方法，或不想再擔心八達通過期，可以參考以下方法手機入八達通。



2026年 哪些八達通批次快將過期？

第25批八達通卡號：

24000001 - 24005000

24006001 - 24506000

39051001 - 39137000

59050001 - 59119000

87000001 - 87004000

89730001 - 89857000

90220001 - 90320000

91249001 - 91362000



八達通官方公布2026年需要更換批資料，如大家正在使用這批八達通，現時入閘時會聽到「嘟～嘟嘟」的響聲，代表該八達通需要更換。

（AI 製圖）

如何更換新八達通？換八達通需要錢嗎？

持有以上卡號八達通的用家，可以在港鐵站內的「客務中心」退回八達通，並安排按金及餘額退款。用家亦可以選擇把卡内的按金、餘額、轉移至手機八達通或新卡。

另一個更方便的方法，就是直接加八達通到手機上，之後只要帶一部手機，就可以隨時隨地增值﹑付款。

以下分享iPhone﹑Android 的加卡方法：

iPhone開通Apple Pay八達通步驟👇👇

+ 5

即睇八達通轉移新iPhone教學👇👇

+ 3

Android開通Apple Pay八達通步驟👇👇