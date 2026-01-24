榮耀Honor Magic8 RSR保時捷版　24GB RAM配2億長焦夜拍有驚喜

HONOR最早在Magic V2上，就已經開始了與保時捷（Porsche）合作，推出了專屬頂級體驗的RSR保時捷設計版了，這款產品融合強悍的科技實力與豪華美學，開啟了雙方跨界融合的全新篇章。



此後，RSR保時捷設計登錄到了Magic的數字產品系列，榮耀Magic 6和榮耀Magic 7 RSR保時捷設計版不僅延續了保時捷經典的飛線設計與六邊形相機模組，搭配當時最頂尖的SOC與屏幕技術，構建起顏值與性能雙至尊的產品標籤，成為超高端旗艦市場的標杆之作。

如今，Magic數字系列的保時捷設計的第三代，榮耀Magic 8 RSR保時捷也終於正式登場，此次的產品設計全面進階。

首先在外觀上，選擇了全新的「月光石」配色與「流光飛線」的搭配，以及標誌的保時捷911的大燈造型設計，將保時捷超跑的靈魂設計元素更進一步地融入手機。

配置上，從當前最強的第五代驍龍8至尊版，到2億像素超夜神長焦，再到7200mAh青海湖電池與120W快充的續航升級，每一處迭代都緊扣「極致體驗」的核心。

接下來就讓我們一同深入解鎖它的全方位表現，這款與保時捷深度合作產品究竟如何。

1. 外觀：全新設計的速度超跑美學

本次來到我們評測室的榮耀Magic 8 RSR保時捷設計的顏色為「月光石」。這款產品配色的靈感來源於保時捷在1979年至1980年只有233輛保時捷使用這種稀有的配色。

配色本身設計也相當夢幻，在光線與天氣的變化下，這款顏色也會隨之而變，時而粉，時而紫。每次拿起手機總會有對新色彩的期待與新鮮感。

榮耀Magic 8 RSR的背部材料設計也很有說法，這塊背板採用創新的超微晶納米陶瓷作為背板，排列緻密且均勻，經過1500攝氏度的高溫燒結，形成這塊更亮、更硬、更輕、更穩定的零瑕疵陶瓷背板。

+ 1

要說保時捷設計版在產品造型上與榮耀Magic 8 Pro最大的不同，便是這條自相機Deco延伸到機身底部的流線型設計與速度線了，「流光飛線」的設計也同樣源自保時捷超跑的核心美學語言，在高速行駛時降低風阻，提高速度。

而榮耀巧妙地將這一設計帶到Magic 8 RSR上，用精密的數控工藝雕琢，為背部呈現出極致的流暢動力感與豐富的細節層次。

相機Deco上的設計也有小巧思，保時捷911的大燈造型被移植到相機鏡頭鏡片之上，在手機中彰顯經典的超跑視覺符號，成為手機專屬身份銘牌。

手機側邊採用航空級鋁合金中框打造，配合背部人體工程學設計的流線型的曲面突起，使得握持手感極度舒適。

在手機的音量鍵和電源鍵下方還有一顆額外的AI按鍵，用於啟用YOYO智能體，在默認狀態下長按進入YOYO視頻通話，雙擊打開相機拍攝按鍵。

來到正面，這塊屏幕是當前榮耀最頂尖的屏幕配置，6.71吋屏幕尺寸，峰值亮度最高可達到6000nits，還能做到最低1nit的極暗亮度，夜晚不刺眼、強光也清晰。

+ 1

同時這塊屏幕還支持全域低功耗LTPO，靜止的場景下最低刷新率可達到1Hz，最大程度地降低屏幕功耗，在滑動時恢復120Hz，保證操作流暢與續航兼得。

手機額頭除了傳統相機以外，還有額外的3D深感鏡頭，支持3D人臉識別，保證安全。

此次榮耀Magic 8 RSR 保時捷設計還內置了專屬的主題，一眾圖標與組件均有重繪，將超跑的靈魂融入手機，搭配低調奢華的黑金配色，在各處細節中展現本尊實力。

機身內置了雙1216揚聲器，頂部底部同時有對稱揚聲器開孔，音質表現有強大的硬件託底。

底部集中了Type-C接口SIM卡插槽與MIC口。USB Type-C接口支持USB 3.2 GEN1高速傳輸，還支持DP1.2視頻輸出。

在包裝中附贈了一款素皮材質的手機殼，整體設計風格與手機本體高度一致。

隨機附贈120W的充電套裝。

2. 影像：超夜神影像系統 2億像素超清長焦

榮耀Magic 8 RSR 保時捷設計的影像能力依舊是頂級硬件三攝設計，官方稱之為「榮耀超夜神影像系統「。

一顆5000W像素的超夜神主攝，擁有1/1.3吋超大底，f/1.6的超大光圈。

一顆2億像素的超夜神長焦，1/1.4吋行業最大底和f/2.6超大光圈，1G+1P的核心結構能夠輕鬆捕捉極其細膩的圖像細節，85mm的黃金等效焦段，在AI超清長焦技術的加持下構築起了8X-100X焦段的全場景高清遠望能力，超遠距離視野也能出片。

還有一顆5000W像素的超廣角，支持122°的超廣視野，f/2.0大光圈。

手機畢竟還是計算攝影的體系，軟件的細緻優化可少不了。榮耀Magic 8 RSR 保時捷設計依靠AiMAGE引擎加持，實現了更強的夜景能力、行業內最高的CIPA6.5級防抖、多攝協同保證原色出片，獲得最佳的白平衡效果。

話不多說，我們直接看看樣片吧。

+ 2

主攝的白天成像自然是不必多說的。畫面清晰通透，逆光中的場景也能很好接受，動態範圍強悍。

值得一提的是下方的水印部分，附帶上了PORSCHE DESIGN保時捷設計的英文標識，在照片的傳播中更有身份的彰顯能力。

長焦：

這顆兩億像素的長焦的照片能力着實讓人眼前一亮。哪怕是在10X焦段下的圖片素質都極高，根本看不出常規手機的模糊與鋭化效果，這組照片我們是在未聯網的情況下進行的拍攝，完全依賴本地優化，榮耀端側AI計算屬實強悍。

超廣角：

超廣角的表現大家可以簡單看看，硬件雖然對比主攝和長焦較弱，但其成像素質依舊不可小覷，5000W像素的成片也很清晰，122度的魚眼視覺能讓一張照片承載更多的訊息。

夜景：

+ 1

手機的名號不愧是「超夜神」，大底的相機傳感器帶來了細節豐富、色彩自然的相片，在室內的明暗交接明顯的人造光源中，成像質量也完全不受影響。

3. 性能：驍龍調校看榮耀 超低功耗顯威力

榮耀Magic 8 RSR搭載了第五代驍龍8至尊版與最高24GB LPDDR5X至尊版（10667Mbps）的雙至尊引擎，無論是遊戲性能還是系統響應和數據表現都堪稱飛躍。

同時榮耀在遊戲運行中，還提供了幻影穩幀的新型技術，在各種掉幀場景下保證幀率的穩定性，讓遊戲過程中的幀率穩成一條線。

我們還是直接來實測下，看看遊戲的性能表現究竟如何吧！

在開啟幻影穩幀的情況下，極致畫質120幀，開啟一局5v5天梯排位賽回放，平均遊戲幀數達到了120.4FPS，穩幀指數0.1，1%low幀達到了107.4FPS，穩定表現穩站第一梯隊。

功耗表現上，2.57W的平均功耗已經讓人想不出還有什麼話可說，驍龍調校看榮耀絕非一句簡單宣傳口號。

背部最高溫度僅為27.9度。

+ 4

這個幀數的表現簡直讓人不敢相信，60.3FPS的平均幀的背景下，穩幀指數為0，1%Low幀也有60FPS！我們從未見過《原神》能被馴服得如此乖巧，整個遊戲體驗真是如絲般順滑。

同時，遊戲的功耗為3.07W，每幀能耗控制在51mW，差不多都要接近3W以內了。

背部最高溫度為37.6度。

哪怕是最暴力崩鐵，也能得到接近滿幀的遊戲體驗，平均遊戲幀數為58.5FPS，穩幀指數2.2，1%low幀數也有29，對於一款非遊戲向的手機來說，這個性能表現已經足堪優秀。

遊戲的平均功耗為5.7W，每幀能耗為98mW。

背部最高的溫度為44.9度。

4. 續航：120W智能快充 14小時超長續航

榮耀Magic 8 RSR 保時捷設計搭載了7200mAh的青海湖超大電池，採用了15%的高硅含量負極材料，以及各種AI智慧省電技術，在短視頻，待機，微信通話等各種常見場景中深度優化，降低能耗提升續航。

在極大的電池容量的同時，還支持120W的急速快充+80W的無線快充，同時還兼容100W的PPS和40W的UFCS快充協議，這在當今的穩定性更高的硅負極電池上已經是極為罕見的充電速度。

具體的充電錶現以及續航能力究竟如何？我們來實測看看。

充電測試：

我們在電量剩餘1%時，打開極速充電模式開始充電，充電用時47分鐘，最大充電功率為98W。

榮耀這款機型的充電協議是四倍壓與二倍壓的混合制充電協議，在充電至大約22%的降低為二倍電壓充電，不得不說這個方式非常聰明，在低電量時加速補電提供應急需求，持續充電時降低電壓保證溫度可控。

5分鐘充入20%，10分鐘充入33%，20分鐘充入60%，半小時充入84%。隨時補電的速度相當強大。

續航測試：

而在續航測試方面，我們採用由快科技出品的專業續航測試工具——電池狗狗進行測試。

在測試項目上，默認會進行到20%的電量測試，同時，包括CPU高壓、CPU多線程、AI識別、圖片瀏覽、視頻播放和網頁瀏覽的所有測試項目都會被勾選，通過模擬用戶使用場景，在最大程度上還原真實負載，無限接近真實的耗電情況。

測試期間，為了將所有機型測試的環境變量保持統一以及確保測試成績的精確性，電池狗狗會自動將屏幕的亮度調整為50%，並關閉自動亮度，音量調節到30%

5. 總結：一台成熟的超高端旗艦

作為榮耀Magic與保時捷設計合作的第四代作品，榮耀Magic 8 RSR保時捷設計版在其高端產品強悍基底的基礎上，依然給出了一份高分答卷。

它延續了雙方跨界合作的設計基因，將保時捷超跑的美學精髓與榮耀頂尖科技深度融合，同時在核心配置上完成全方位進階，其頂級奢華的旗艦風範越發鮮明。

外觀上，這代產品的風格更克制，也更有辨識度。月光石配色耐看，細節裏能看到保時捷的影子，但不會喧賓奪主。

陶瓷背板的質感很紮實，流光飛線和相機區域的設計也有自己的節奏，拿在手裏極有分量感。

如果你想要一台有辨識度、能撐得起超高端定位的超旗艦機，一定不要錯過它。（快科技提供）

體驗層面是它真正站穩高端的地方。性能表現穩定，長時間遊戲不需要擔心幀率和溫度的問題。

影像系統發揮也很穩，尤其是長焦和夜景，拍出來的照片乾淨直接，不需要反覆調參數。

7200mAh的電池容量夠大，充電速度也快，用起來不用總想着電量這件事。

榮耀Magic 8 RSR保時捷設計絕對堪稱「奢華」一詞。它通過頂級的硬件與設計堆料，將性能和日常體驗都打磨得極致鋒利。

如果你想要一台有辨識、能撐得起超高端定位的超旗艦機，榮耀Magic 8 RSR 保時捷設計是這一頂級產品類別中不容錯過的選擇。

【延伸閲讀】iPhone 18 Pro鏡頭非左上單挖孔？動態島居中縮小 還有這隱藏改動（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】