Huawei Pura 90 Ultra相機進化！2億像素長焦鏡　將成影相機皇？

博主「超維界」發文曝光了Huawei Pura 90 Ultra的相機規格資訊。該機後置配備2億像素超強長焦鏡頭，採用SCC80XS（22nm）感光元件（Sensor），主鏡頭則為50MP 1吋可變光圈。



此前有爆料稱，Pura 90 Ultra或將搭載性能更強的麒麟9030 Pro晶片，而標準版可能會採用麒麟9030晶片。

該晶片採用全新的9核心架構，配合預載的HarmonyOS 6.1系統，可實現高效的多裝置協同與流暢的操作體驗。

在續航配置方面，Huawei Pura 90系列將配備大容量電池，不同版本會有差異化設定：標準版電池容量約為6000mAh，Pro及Ultra版本的電池容量則有望提升至6500mAh，甚至達到7000mAh。同時，全線系列將支援100W有線快充與50W無線快充，滿足用戶快速充電的需求。

螢幕方面，Huawei Pura 90系列全線回歸平面螢幕。標準版為6.58吋，Pro系列升級至6.87吋。兩款機型均採用窄邊框工藝，正面屏佔比預計進一步提升，能有效減少橫向使用時遮擋字幕的問題。

此外，該系列有望全線標配3D面部解鎖功能。相較於傳統指紋識別，其在電子支付場景及低光環境下的解鎖安全性與使用體驗均有大幅升級。Huawei Pura 90系列極大機會於2026年5月發布。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】