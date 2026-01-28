倍速睇YouTube要畀錢！校1.5倍速被要求升Premium　香港有影響？

倍速睇YouTube要畀錢？香港有影響嗎？｜對很多香港人來說，上班時用 YouTube 播放背景音樂﹑用來聽 Podcast、睇教學影片，甚至用來睇新聞，每日都有不少時間花在 YouTube 上。為了能看更多片，很多用家更會校快播放速度，1.5倍﹑2倍速睇片都習以為常。不過，這個功能在之後有機會不能再免費使用。



根據外國科技媒體 Android Authority 的報導，他們指出，有 Reddit 用戶發現自己在使用 YouTube 時，原本免費可以調整播放速度的功能突然被鎖住，畫面跳出提示視窗，提示想要繼續使用倍速播放，就要升級 YouTube Premium。

更有趣的是，有用家發現同一個人、用兩個不同的 Google 帳號登入 YouTube，待遇竟然完全不同。一個帳號仍然可以免費調整播放速度，另一個卻被要求付費。這種情況清楚反映，YouTube 正在進行 A/B 測試，也就是只在小部分用家身上試行新政策，而不是全面推出。

對香港用家有沒有即時影響？

從現時觀察，香港用家普遍仍然可以正常調整播放速度。無論是在手機 App、平板或電腦瀏覽器，大部分帳號仍然沒有受到限制。顯示 Google 仍在收集數據，而非準備馬上全面推行。