LCK Cup 2026 Finals決賽in香港 公售優先購票詳情｜連結+座位表

LCK Cup 2026 Finals決賽in香港 公售+優先購票詳情｜全球電競迷引頸以待的盛事終於落實，韓國冠軍聯賽（LCK）被公認為世界最高水平的《英雄聯盟》職業聯賽，宣布其 2026 LCK Cup Finals決賽將首度衝出韓國，於香港為海外決賽的首個落腳點。賽事定於 2026 年 2 月 28 日至 3 月 1 日，一連兩日假座落於啟德體育園的啟德體藝館舉行，預計將吸引數以萬計的觀眾入場，見證頂尖戰隊爭奪殊榮。究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



甚麼是 LCK Cup Finals 及其賽事重要性為何？

對於不熟悉電競賽制的讀者而言，LCK（League of Legends Champions Korea）一直被視為全球實力最強的《英雄聯盟》賽區，孕育出多支主導國際舞台的冠軍隊伍。是次在香港舉行的 LCK Cup Finals 並非一般的表演賽，而是具有實質戰略意義的關鍵戰役。

賽制簡介：LCK Cup 2026 成績最好的前三名勁旅將會親臨香港出戰，這兩天的賽事將直接決定哪兩支隊伍能夠獲得通往更高層次國際舞台的入場券，因為賽績最好的首兩名戰隊，將代表 LCK 賽區出戰接下來的 First Stand Tournament（英雄聯盟全球先鋒賽）。這意味著香港站的比賽不僅是地區冠軍之爭，更是通往世界冠軍之路的重要里程碑。

屆時將會有甚麼頂尖選手或戰隊現身香港？

由於 LCK 賽區雲集了《英雄聯盟》世界排名前列的戰隊，大家極有機會在主場近距離目睹殿堂級選手的風采，包括首位入選「傳奇殿堂」（Hall of Leagues）、被譽為電競史上首位「六冠王」的傳奇選手 Faker。若其所屬隊伍 T1 能順利躋身前三，這位曾帶領隊伍三連霸世界冠軍的中路大魔王將會現身啟德。此外，其他頂尖選手如 Gumayusi、ShowMaker、Bdd 以及 Chovy 等，均效力於 LCK 職業聯賽隊伍。對於一直只能透過網上直播觀賽的香港粉絲來說，能夠在啟德體藝館的現場氣氛下，親眼見證 T1 或 Gen.G 等強隊進行 Bo5（五局三勝）的高強度對決，無疑是一次難得的觀賽體驗。

除了主賽事外，現場還有甚麼周邊活動供大家參與？

為了讓賽事氣氛不僅局限於場館內，主辦更在會場舉行 Festival Zone 的嘉年華活動，並將分為兩個階段進行，且均為免費入場。首階段將於 2 月 14 日至 3 月 1 日在 MCP 新都城中心 2 期率先啟動，設有 Pop Up Store 售賣官方及限定周邊商品。於比賽當日即 2 月 28 日及 3 月 1 日，啟德體藝館內亦會設立大型 Festival Zone。屆時場內將設有多個互動體驗專區，包括各大戰隊的專屬攤位Team Booths、主題打卡拍照區、讓粉絲留下打氣字句的應援留言牆，以及 Cosplayer 的互動環節。將電競賽事轉化為一個全民參與的嘉年華，大家可透過這些周邊活動感受世界級電競盛事的氛圍。

賽事資料

活動名稱： 2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented by CGA

日期： 2026 年 2 月 28 日至 3 月 1 日（星期六及日）

地點： 啟德體藝館 (Kai Tak Arena)

開賽時間： 下午 4 時 (16:00)

賽程安排

2 月 28 日 (星期六)： Loser Finals (敗者組決賽)

3 月 1 日 (星期日)： Finals (總決賽)

購票資訊

購票平台： 快達票 (HK Ticketing)

PAYKOOL 優先發售： 2026 年 1 月 29 日 (10:00 AM - 08:00 PM)

公開發售日期： 2026 年 1 月 30 日 (10:00 AM 起)

票價 (港幣)： $1,688 / $1,388 / $1,188 / $888 / $688 / $488

官方周邊預售： https://lckmerch.cga.gg/

LCK Cup 2026 Finals決賽in香港｜1.29 Paycool信用卡優先發售

開賣時間：2026年1月29日早上10時

開賣連結：HKTicketing

LCK Cup 2026 Finals決賽in香港｜1.30 公開發售

開賣時間：2026年1月30日早上10時

開賣連結：HKTicketing

HKTicketing 2.0 購票注意！

因為HKTicketing購票系統更新，與以往的購票方式不同，在購票前請按此提早登記賬戶才可以購票（舊有賬戶不能使用）。然後購票的過程亦與以往不同，請大家留意！

HKTicketing購票流程（2025年版）👇👇

+ 4

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

LCK Cup 2026 Finals決賽in香港 門券及價錢資訊

官方公布「LCK Cup 2026 Finals決賽in香港」門券價錢為港幣 $1,688 / $1,388 / $1,188 / $888 / $688 / $488

LCK Cup 2026 Finals決賽in香港 演出日期

LCK Cup 2026 Finals決賽in香港 日期為2026 年 2 月 28 日至 3 月 1 日（星期六及日），合共2場。

LCK Cup 2026 Finals決賽in香港 公開發售資訊

LCK Cup 2026 Finals決賽in香港 PAYCOOL信用卡於1月29日起接受優先訂票；1月30日在HKTicketing公開發售！

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 7

2026 LCK Cup Finals in Hong Kong｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「2026 LCK Cup Finals in Hong Kong」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。