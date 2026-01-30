電動車特別易暈車浪？中汽研實測4大原因　比較坐油車噁心感多62%

電動車特別易暈車浪？｜近年電動車在香港街道上的數量已可與汽油車媲美，特別是內地品牌推出多款高 CP 值的電動車後，買電動車日常使用或開網約車的就更多。不過，不少乘客發現，坐電動車比坐傳統汽油車更容易頭暈、反胃、想嘔吐，甚至短短幾分鐘已經難以忍受。



這種感覺並非錯覺。根據中汽研早前公布的實測報告，在相同路段、相同駕駛條件下，乘坐電動車出現眩暈的機率比燃油車高出約1.5倍，而乘客主觀感受到的噁心強度，更比坐油車高出六成以上。

加速太快，身體還未適應，大腦開始抗議？

電動車與燃油車最大的根本差異，在於動力輸出的方式。燃油車的引擎輸出扭力需要時間累積，轉速愈高，力量才逐步釋放，因此起步與加速過程相對線性，身體有一個預備期去適應變化。

但電動車完全不同。電機在起步一刻便能輸出最大扭力，動力反應幾乎是即時到位。同價位電車普遍比燃油車快兩至三秒完成零至一百公里加速。這種猛烈而突然的加速，對人體前庭系統構成更大的刺激。

當車速變化率超過每秒零點三個重力加速度時，內耳平衡系統會將這種強烈變化視為異常運動狀態，向大腦發出不穩定訊號，從而引發頭暈、噁心與不適感。這正正是電動車比油車更容易令人暈車的核心原因之一。

太安靜反而成為問題

很多人以為，車廂越靜越舒服，但對暈車問題來說，過度安靜反而可能加劇不適。燃油車在起步、加速、收油時，都伴隨引擎聲浪與機械震動，乘客即使沒有刻意留意，也能潛意識預測下一刻車輛動態。聲音本身成為一種心理預告，幫助身體提前調整姿態與平衡。

電動車則幾乎沒有這些聲音線索。車廂安靜到只剩下風聲與輪胎聲，加速與減速來得突然，視覺上車廂似乎靜止，前庭系統卻已感受到劇烈運動，造成感官衝突。當大腦同時接收到看起來沒動與實際上正在高速加減速這兩種矛盾訊息時，暈車反應就特別容易被觸發。

動能回收的拖曳感

為了提升續航力，電動車普遍加入動能回收系統。當駕駛鬆開加速踏板，摩達會轉為發電模式，產生煞車效果，為電池回充。問題在於，這種減速方式不像油車般自然滑行，而是帶有明顯拖曳感，減速度可達零點三至零點五個重力加速度。對乘客來說，就像突然被拉後再放開，身體節奏不停被打斷。

底盤與車身動態，早期電車特別容易「點頭抬頭」

早期電動車為了控制成本與重量，底盤調校普遍較為簡化，再加上電池集中在車底，使車身重心改變。當急煞或急加速時，車頭點頭與車尾抬起的動作會更加明顯。乘客會感覺整個身體被不斷前後拉扯，內耳平衡系統長時間處於被干擾狀態，自然容易出現暈眩與不適。

電動車品牌已開始修正這個問題

為改善暈車問題，不少車廠已開始加入「舒適模式」或「防暈模式」。在這些模式下，摩達輸出會被刻意調校得更平順，加速曲線模仿燃油車的線性特性，減少突然爆發扭力。同時，煞車系統也會模仿熟練司機的三段式制動節奏，先減速，再緩放，再線性停穩，避免瞬間拖曳。