Apple向這些老機型推送新系統 已發布13年仍在更新打破行業記錄
在老機型維護方面，蘋果真的是業界楷模了，蘋果1月27日向iPhone 5S、iPhone 6系列推送了iOS 12.5.8系統更新。其中的iPhone 5s於2013年9月發布，距今已經13年，依然在維護，此舉打破了行業記錄。
根據蘋果的更新發布說明，iOS 12.5.8擴展了iMessage、FaceTime和設備激活等功能的證書要求，這些功能將在2027年1月後繼續有效。
若未更新，2027年1月證書到期後，iPhone 5s/6將無法完成設備激活等操作，iMessage即時消息、FaceTime視頻通話功能將因證書失效停止工作，僅保留基礎通話與短信功能。更新之後，對應設備將能在2027年1月之後繼續正常使用。
此前，iPhone 5s和iPhone 6上一次獲得軟件更新是在2023年1月，當時蘋果發布了重要的安全修復。據悉，蘋果公開承諾從iPhone發布日起至少提供五年的安全更新，但通常漏洞修復的時間更長。
例如，iPhone 6s發布已有11年，但在2025年9月iOS 15.8.5發布時進行了安全更新。該設備今天剛剛收到了iOS 15.8.6更新，添加了相同的證書擴展。
