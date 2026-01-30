Samsung Galaxy S26 Ultra Unpacked發布會前公布私隱屏幕新技術

Samsung S26 Ultra Unpacked發布會前公布私隱屏幕新技術｜在即將舉行的Samsung Galaxy Unpacked 發布會前夕，Samsung 披露了一項針對預計Galaxy S26 Ultra旗艦系列研發多年的全新屏幕私隱技術。目的解決現代用家在公共場所使用手機時，最常遇到的私隱洩露隱憂。



Samsung Galaxy S26 Ultra 研發五年的新私隱技術具備哪些核心功能？

官方指這全新私隱防護技術是歷時五年研發、測試及調整的成果。這並非單純的軟件升級，而是一項結合了精細硬件與軟件算法的全面保護方案。賦予屏幕更靈活的顯示控制力，限制光線的擴散角度，從而讓旁人難以從側面窺視屏幕內容。技術亮點之一在於其高度的可自訂性，用家不再受限於單一的防護模式，而是可以根據自身的使用習慣，自由選擇最適合的保護強度。處理不同類型的資訊時，用家可以自由選擇不同級別的遮蔽效果，在保障私隱的同時，確保主要用家依然能獲得清晰且準確的視覺體驗。例如當用家開啟特定的通訊應用程式或進行敏感操作時，系統能自動啟動額外保護層，降低訊息通知的可視度或直接關閉不必要的即時顯示。

這項預計將應用於 Galaxy S26 Ultra 及未來旗艦產品的新技術，不僅定義了手機屏幕顯示的新標準，更為追求高強度私隱保障的專業人士與日常用家提供了更具說服力的選擇。