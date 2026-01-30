iPhone 17大賣！Apple Q1營收創紀錄　庫克驚訝這地區增長超預期

周四美股盤後，在2026 財年第一財季財報電話會議上，蘋果公司公布數據，指出第一財季IPhone收入852.7億美元，按年增長23%，預估783.1億美元；第一財季Mac收入83.9億美元，按年減少6.7%，預估91.3億美元。



第一財季IPad收入86.0億美元，按年增長6.3%，預估81.8億美元；第一財季可穿戴設備、家居與配件114.9億美元，按年減少2.2%，預估121.3億美元。作為蘋果的核心營收支柱，iPhone業務在本季度迎來爆發式增長，營收達853億美元，按年大增23%，遠超分析師782億美元的預期，創下歷史最佳季度表現。

蘋果CEO庫克（Tim Cook）表示，iPhone 17系列的市場需求「堪稱火爆」，在全球所有地理區域均創下銷量紀錄，其中高端版本尤為暢銷，成為拉動營收和利潤的關鍵。

值得一提的是，大中華區成為本次財報的最大亮點，該區域營收達255億美元，按年增長38%，大幅超出市場218億美元的預期。

庫克指出，iPhone在該地區創下了銷售紀錄，並且推動Android用戶向蘋果生態的轉換數實現兩位數增長。根據市場調查機構CounterPoint Research於2025 年11月發布的報告顯示，依託iPhone 17系列的強勁市場表現，蘋果在2025年10月的手機銷量按年大幅增長37%，市場份額更是飆升至25%。

此次全新發布的iPhone 17系列，為蘋果帶來了堪稱史上最佳的月度開局表現，其10月整體銷量不僅創下新高，更大幅超越了該公司在2021年10月創下的歷史峰值紀錄。談及這一現象級的反彈，庫克難掩激動之情。他表示：

這一結果表明我們的產品與中國消費者產生了巨大的共鳴。

庫克坦承，雖然公司預料到會有增長，但實際的提升幅度令他們感到驚訝。他強調，這種增長完全是「產品驅動型」的，直接反映了中國用戶對新一代iPhone的喜愛與認可。

