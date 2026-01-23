特斯拉FSD下月在華獲批　馬斯克達沃斯爆料　滿血智駕隱藏這細節

面對汽車銷量放緩，特斯拉（Tesla）正試圖通過軟件業務打開新的增長空間。



海外媒體報道，當地時間周四，馬斯克（Elon Musk）在達沃斯世界經濟論壇上表示，特斯拉需駕駛員監督的FSD，最快或在下個月獲得歐洲和中國監管機構批准。

馬斯克稱：

我們希望能在歐洲獲得需監督的完全自動駕駛批准，理想情況下是下個月，中國可能也是差不多的時間。

中國市場目前運行的是「閹割版」FSD（2024.45.32.12 版本），而即將獲批的「滿血版」覆蓋城市道路、高速公路、自動泊車、遠程召喚等全場景，可實現車位到車位的輔助駕駛，不過依舊需要人員監督。

特斯拉FSD採用純視覺感知+神經網絡決策的獨特技術路線，摒棄光雷達，依靠8個攝像頭和強大算力實現環境感知與決策，即時生成3D佔用網格，精確識別障礙物位置、體積與類別，支持0-250米全距離感知。

從圖像輸入到轉向/加速/制動輸出，無傳統編程邏輯，完全由神經網絡決策，體非常絲滑，此外，FSD平均每月2-3次更新持續優化神經網絡，提升極端場景處理能力。

「殘血版」FSD在中國最大的短版當屬「認路能力差」，就像是把一位駕駛經驗極為豐富的老司機突然放到陌生的國家一般，駕駛體感舒適非常，但由於不懂當地交通規則，有概率走錯路，甚至違章違法。

一旦滿血版FSD在中國獲批應用，帶來的將會是怎樣的進步值得期待，同時它也勢必會給中國本土的輔助駕駛上強度，倒逼後者更快發展進步。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】