Tesla超跑Roadster零百加速破1秒　續航千公里　安全竟非首位？

早前埃隆·馬斯克（Elon Musk）在一個節目中透露，特斯拉（Tesla）將於今年的4月1日公開展示推遲多年的電動超跑Roadster，他還表示，該車不以安全為首要目標，而是要追求極致性能與顛覆性技術。



馬斯克補充稱，特斯拉會盡最大努力，避免Roadster在駕駛過程中出現人員傷亡的情況，但這款車的設計核心始終鎖定極致性能，他還強調，Roadster將成為「人類駕駛時代末期」裏表現最頂尖的車型之一。

特斯拉Roadster超跑安全非首要目標！（Tesla）

馬斯克此前曾披露，該車型設定了極為大膽的性能目標：不僅計劃將0-100km/h加速時間控制在1秒以內，還具備懸浮行駛的潛力，更搭載了多項尚未公開的突破性技術。

他甚至形容，新車的顛覆性遠超《007》系列電影裏所有酷炫座駕的總和，而這場4月的發布也有望成為史上最令人震撼的產品亮相之一。

據悉，特斯拉Roadster將配備四驅系統，其驅動電機的輪上扭矩可達10000N・m，性能表現相當強勁，最高時速能達到400km/h，同時新車也會搭載200kWh電池組，續航里程可實現1000km。

此外，特斯拉首席設計師弗朗茨・馮・霍爾茨豪森（Franz von Holzhausen）表示，當前研發團隊已接近達成預設的各項目標，同時透露該車型會提供「完全獨特的車身噴漆選擇」，在硬核性能之外，為消費者帶來更多個性化體驗。

關於交付節奏，新車的量產工作預計在發布後的12至18個月內啟動，這也意味着Roadster有望在2027年正式推向市場。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】