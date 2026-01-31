比亞迪BYD鄭州賽車場直擊｜試駕SEAL 6操控+仰望極限跑車越野性能｜早前正值寒冬鄭州氣溫降至攝氏接近零度，在這樣極端的氣候條件下，記者直擊比亞迪BYD位於鄭州航空港區賽車場。這座於2025年8月正式啟用的場地，佔地超過15萬平方米，不僅是單純競速的賽道，更是一個集結了全地形測試功能的綜合實驗場。今次重點於實際駕駛與乘搭體驗，驗證國產新能源車在低溫、低附著力及覆雜路況下的機械素質與智能化表現。



比亞迪BYD鄭州賽車場直接落track實跑

落場前詳盡解說不同場地的特色及注意點

比亞迪鄭州賽車場的設計體現全地形測試標準

有別於傳統僅追求速度的鋪裝賽道，鄭州賽車場的規劃明顯更側重於「全場景」的覆蓋。場地設計融合不同特色地形元素，將越野、城市覆雜路況以及賽道競速需求集中於一處。為了讓車輛能夠在相對受控的安全環境下，模擬出如沙漠沖坡、冰雪路面以及高難度越野等極端場景。對於車迷而言，最平599人民幣便可以無需長途跋涉至偏遠地區，便能在一站式場地內體驗到車輛在不同維度的性能極限。

多功能測試區進行的繞樁環節實試SEAL 6 EV

在多功能區駕駛SEAL 6 EV繞樁底盤與操控表現如何？

記者先在多功能測試區進行的繞樁環節，實試SEAL 6 EV車輛底盤響應與轉向精準度的經典項目。於連續S彎的激烈駕駛中，展現出電動車重心低的先天優勢。駕駛者在快速扭動方向盤時，車頭指向性保持精準，車身跟隨性亦相當緊湊，未有出現明顯的拖泥帶水感。在繞樁過程中，車輛的懸掛系統提供了足夠的側面支撐，有效抑制了車身側傾的幅度。對於一般車迷而言，穩定的底盤調校能夠增強駕駛信心，更容易掌控車輛動態。

欣賞駕駛員在低摩擦環形道中作精彩的甩尾表演

欣賞駕駛員在低摩擦環形道中作精彩的甩尾表演

模擬冰道與智能泊車場景電子系統介入細膩

接下來模擬冰道體驗環節，雖然僅為試乘，但乘客仍能清晰感受到車輛在低附著力路面上的動態反饋。當車輛駛入特製的低摩擦路面時，輪胎抓地力大幅下降，此時車身穩定控制系統（ESP）及牽引力控制系統的介入顯得尤為關鍵。試座過程中，系統對於打滑的抑制相當及時且細膩，並非粗暴地切斷動力，而是通過精準控制車輪轉速來維持車身姿態，確保車輛在濕滑路面上仍能保持循跡性。

模擬冰道體驗中，可以感受到開盡了智能防滑系統後，就算在模擬冰道高速行駛時失控，仍可簡易地成功救車

至於智能泊車體驗，則由騰勢Z9 GT演示。針對城市駕駛中常見的狹窄車位等難點，車輛搭載的智能泊車系統展示了高度的運算能力。在實試時面對極度狹窄且難以調整角度的車位，系統能夠自動規劃最好的路徑自動泊入，簡便快趣。

自動泊車無論「L」或「Z」泊，以及多窄的道路都可以得心應手。

接下來來到全長1758米的主賽道。這條賽道設計包含了550米的長直道以及9個不同半徑的彎道（4個左彎、5個右彎），是實試車輛極限加速能力與高速過彎穩定性的最佳賽道。在此環節，試駕車型為百萬級超跑仰望U9。駛入550米大直道，深踩電門的瞬間，四電機釋放出的澎湃動力令人產生強烈的推背感，車輛在極短時間內便達到極高尾速，展現出電動超跑在直線加速上的實力力。而在隨後的連續彎道中，U9並未因車重而顯得笨重，反而憑藉四輪扭矩的獨立調整，展現出驚人的循跡性。在高速攻彎時，車身姿態保持得極為平穩，輪胎緊咬地面，讓記者仍能夠在風馳電掣間，精準地掠過每一個彎心，體驗超跑在賽道上帶來的純粹駕駛樂趣。

仰望U8的沖砂與越野性能

最後來到越野體驗區與沖砂表演，在越野區試駕環節，場地設置了模擬川藏公路等覆雜地形的障礙，包括交叉軸與連續陡坡。強大越野能力的仰望U8通過這些障礙時，最直觀的感受是技術對駕駛門檻的降低。傳統越野往往需要駕駛者具備精細的油門控制與路線選擇技巧，但在智能化的越野系統輔助下，車輛能夠自動分配四輪扭力，輕鬆應對車輪懸空或打滑的情況，簡單安全地體驗越野樂趣。

越野體驗區

越野體驗區

最後觀賞的仰望U8沖砂表演，在視覺上帶來了強烈衝擊。面對垂直落差達29.6m、坡度28度的懸天沙坡，這台重型SUV利用其四輪獨立電機的強大動力儲備，在鬆軟的沙地上如履平地般直衝坡頂。這項獲健力士世界紀錄認證的設施，模擬了沙漠駕駛中極高難度的沖坡場景。仰望U8在爬升過程中的動力輸出源源不絕，且四輪抓地力分配精準，相信已具備挑戰傳統硬派越野車的實力。

仰望U8沖砂表演

比亞迪鄭州賽車場可提供一般人預約進場試玩，最平599人民幣就可以試玩，對於希望可以極限駕駛體驗的車迷而言，相信這個鄭州賽車場可以滿足車迷。