新特斯拉Model S外觀大改？貫穿燈超吸睛　這項隔音升級超有驚喜

早前，網絡上曝光了一組新款特斯拉（Tesla）Model S的渲染圖，新車外觀最大的亮點在於前後全部採用貫穿式大燈設計，同時融入了更多運動化與科技化元素。



從渲染圖來看，新車前臉摒棄了舊款的分體式大燈佈局，採用纖細流暢的貫穿式LED頭燈組，與封閉式前臉融為一體，有效拉寬了車頭的視覺寬度，讓整車視覺重心更低，同時還換裝了更偏運動風格的前包圍套件，線條鋭利，進氣口設計更簡潔。

點擊圖片看新款特斯拉Model S渲染圖

+ 3

車尾部分，貫穿式尾燈的加入與車頭設計形成呼應，燈組同樣採用纖細的造型，點亮後辨識度極高，此外，新車還配備了小型擾流板。

車側輪廓基本延續了現款Model S的溜背造型，主要變化集中在細節處，有望採用新一代隱藏式門把手設計，搭配全新樣式的多輻式輪轂，在降低風阻的同時，讓側面造型更顯平整流暢。

動力層面，新車預計繼續提供雙電機、三電機兩種驅動版本，續航里程分別可達715km與672km，滿足不同用戶的出行需求。

此外，座艙延續了標誌性極簡設計風格，12.3英寸液晶儀表與17英寸中控屏構成「T」字形佈局，換擋操作依舊通過屏幕滑動完成。

本次升級新增了多色動態氛圍燈，車輛解鎖時儀表盤與車門會同步投射專屬迎賓動畫，全車加裝雙層隔音膠條，配合優化後的主動降噪系統，高速行駛時的風噪與胎噪得到顯著抑制。

相關閲讀：Tesla啟動無人駕駛Robotaxi路測！馬斯克證實車內無安全監督員（點擊連結看全文）

+ 1

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】