舊款Tesla換電升級要幾錢？車主揭天價報價　維修費竟貴過二手價

一位2013款特斯拉Tesla Model S車主在社交平台發帖反映，車輛電池發生故障後陷入維修成本過高、轉售價值過低的兩難境地。



該車主前往美國威斯康星州麥迪遜的官方服務中心尋求維修支持，對方提出兩種解決方案：一是更換同規格的60千瓦時電池包，二是升級為90千瓦時電池包。

其中，更換原裝60千瓦時電池包的總費用為13830美元（約港幣107784元），含人工費580.5美元（約港幣4524元）及電池本體費用13250美元（約港幣103260元）；若選擇升級至90千瓦時電池包，則總費用升至23262美元（約港幣181292元），其中電池本體標價18000美元（約港幣140283元）。

相較之下，當前市場上同車齡的Model S二手車成交價格普遍介於1萬至1.5萬美元（約港幣77935元到116903元）之間。從實際經濟成本考量，無論是更換原配電池還是升級更高容量電池，支出均顯著超出整車殘值，遠不如購置一輛新車更為合理。

該案例引發多位特斯拉老車主的共鳴與討論。不少用戶指出，當車輛電池超出質保期限後，高昂的更換費用已成為影響長期使用體驗與持有成本的關鍵因素。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】