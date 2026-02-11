Ferrari首款電動跑車Luce內飾圖曝光　1原因竟滿眼都是蘋果設計感

法拉利（Ferrari）官方日前正式宣佈，旗下首款電動跑車命名「Luce」，並公布車輛內飾官圖。法拉利官方介紹，車名「Luce」源自意大利語，意為「光」或「照明」，象徵着法拉利面向未來的堅定方向，同時印證該品牌全新命名策略，為產品線的重要新成員開啟新的篇章。



車輛內飾由前蘋果首席設計官喬納森·伊夫（Jony Ive）和施華洛世奇（Swarovski）、耐克（Nike）「御用設計師」馬克·紐森（Marc Newson）操刀。車輛內飾整體看上去極為簡潔、統一，整個中控台只有一塊中控觸摸屏，操控大量使用實體按鍵，整體感受極為高級，且有復古與現代結合的美感。

法拉利官方日前正式宣佈，旗下首款電動跑車命名「Luce」，並公布車輛內飾官圖。

車輛內飾由前蘋果首席設計官Marc Newson操刀

熟悉Apple產品的用戶也能夠看出，車內大量使用圓角矩形元素，滿眼蘋果風。方向盤看上去簡潔優雅，三幅結構靈感來自於20世紀50-60年代的木質Nardi方向盤，整體被分為兩個控制模塊，類似F1賽車，相比標準法拉利方向盤輕400克。

新車行業首發彩色E-Ink墨水屏鑰匙，當鑰匙放入中控台後，屏幕的顏色會由黃色為主變為黑色為主，儀表盤和屏幕同時點亮，且自動解鎖檔位。換擋機構也保留了小型的機械檔把，而不是電動車普遍採用的電子懷擋。

中控屏幕則是帶有球形轉軸，可以自由朝向駕駛員/副駕駛，配備掌託，不需要低頭就能操作，右側帶有球形多功能表，可切換時鐘、計時器、指南針和彈射起步指南等，頂部左側的第二塊屏幕則用於顯示時速、功率等高級參數，中部大屏可顯示CarPlay、空調和參數設置等訊息。

儀表盤則採用數字和機械儀表組合的多層顯示，表底時速為320km/h。右側的組合顯示窗口，可顯示加速G值、車輛狀態、電池能量、行駛里程及能耗、輪胎氣壓等訊息。

同時，儀表盤可跟隨方向盤一起調節移動，優化駕駛員的視野範圍。車內頂部的控制區域，設有一個實體拉動裝置，可啟動車輛彈射模式。其餘控制包括外部照明、除霜器和SOS緊急系統等。按照法拉利官方規劃，車輛的外觀將於今年5月份對外展示。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】