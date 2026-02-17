新年必裝5大PartyGame App！鵝鴨殺手機版必玩！剌激過玩狼人殺

農曆新年期間，親友相聚的時間特別多，由拜年、團年飯到深宵聊天，相比準備實體桌遊或卡牌，一部手機加幾個合適的 Party Game，反而更容易即時上手，無需場地限制，也不怕人數不足。近年愈來愈多派對遊戲專為手機設計，玩法成熟之餘，互動性與刺激度亦不斷提升，甚至比傳統狼人殺更具節奏感。



新一代手機派對遊戲之王—《鵝鴨殺》

在眾多派對遊戲之中，《鵝鴨殺》手機版近年人氣急升，原因並非偶然。遊戲以陣營對抗為核心，但不再局限於單一的「好人對狼人」結構，而是引入鵝、鴨及中立角色三大陣營，每個角色都有明確行動能力與勝利條件，令局勢變化更加立體。對玩家而言，既要觀察他人行為細節，又要在討論環節中清楚表達立場，心理博弈的密度遠高於傳統狼人殺。

對新年聚會而言，《鵝鴨殺》手機版的優勢在於彈性極高。遊戲支援五至十六人同局，既適合家庭聚會，也能應付一大班朋友同場競技。手機版操作簡化，角色技能以直覺方式呈現，即使第一次接觸的玩家，也能在短時間內理解規則，避免出現老手碾壓新手的尷尬情況。節奏明快、討論火藥味濃，往往一局未完，已引發滿場笑聲與爭辯，極具新年氣氛。

2）Party Guess

若聚會中同時有長輩與小朋友在場，過於複雜的推理遊戲未必合適。Party Guess 的定位正好填補這個空間。遊戲概念接近經典的「猜題遊戲」，主打直觀操作與多元主題，題材涵蓋童話、生活常識及輕鬆娛樂內容，參與者毋須具備特定背景知識。透過搖動裝置切換題目，互動方式簡單直接，讓氣氛自然流動，不會因規則而中斷節奏。對於希望新年聚會保持輕鬆歡樂的家庭而言，這類遊戲往往更容易拉近不同年齡層之間的距離。

3）Party Animal 派對動物

集合了多款經典派對遊戲的App，內含多達 10 種不同的遊戲模式。例如，比手畫腳、估歌仔、你畫我猜、誰是臥底、以及緊張刺激的狼人殺。無論是哪種遊戲，它都能滿足各種不同喜好的玩家，而且可以在 Android 和 iOS 雙平台下載。

4）開枱喇

如果覺得派對遊戲之外，還想來一場輕鬆的麻雀對局，那麼推薦下載「開枱喇」這款港式麻雀 App。不需實體麻雀桌和牌具，直接在手機上就能玩一場地道的港式麻雀。而且，好處在於不佔空間，也沒有實體麻雀時洗牌的噪音問題，非常適合在家中或外出時使用。如果你對日式麻雀感興趣，還可以選擇《雀魂》或《天鳳》等熱門麻雀遊戲，這些平台不僅畫面精美，還能與其他玩家進行線上對戰，讓整個遊戲過程更加生動有趣。

5）Board Game Arena

此外，對於喜歡桌遊的朋友來說，「Board Game Arena」是一個不能錯過的免費線上桌遊平台。這款平台支援繁體中文，並且能在手機或平板上使用，玩家只需連接網路就能即時開始遊戲。Board Game Arena 提供了多種輕鬆有趣的桌遊，例如《誰是牛頭王》（Take 6）和《花火》等，這些遊戲規則簡單，即使是新手也能快速上手。如果你已經玩厭了 Mario Party 或傳統派對遊戲，那麼這些桌遊將為你帶來耳目一新的體驗。更棒的是，這些遊戲可以多人一起參與，適合家庭聚會或朋友之間的派對場合。