新年打麻將黑科技！內地博主自研AI眼鏡　即時識別最佳組合狂食胡

新年打麻將黑科技｜農曆新年期間，麻將向來是家庭聚會的指定節目。四人圍桌，邊打邊談，既是娛樂亦是情感交流。然而，隨着人工智能技術快速發展，一段內地博主示範用 AI 眼鏡打麻將的影片近日在網絡廣泛流傳，透過自研智能系統，即時分析牌局、預判牌局走向，甚至計算最佳食胡組合。就算完全不會打麻將，也能不斷食胡！



影片中，該名博主坦言自己原本並不熟悉麻將規則，卻憑藉一副經過改裝與開發的智能眼鏡，令對手難以招架。

唔識打牌都變雀聖？

整套系統的核心在於一套「雙層貪心演算法」。第一層負責快速篩選可行的胡牌路徑，第二層則在多組可能組合之中挑選最優方案，並提供即時建議。相比傳統人腦記牌與計算方式，AI 可在極短時間內完成大量排列組合分析，從而提升勝率。

為避免系統過度依賴純概率推算，開發者亦刻意弱化部分數據運算功能，保留一定隨機與策略空間，使遊戲過程仍具觀賞性。即便如此，其分析速度與準確度，已遠超一般玩家。

唔畀人發現用黑科技最重要！

硬件方面，該博主選用具備開發者模式與前置攝像頭的智能眼鏡，配合彩色光波導顯示技術，將出牌建議以懸浮文字形式顯示於視野之中。這種設計既不遮擋正常視線，亦不易被旁人察覺，隱蔽性極高。

更值得留意的是，系統還配合智能手錶作為雙重觸發裝置，用家可透過簡單手勢啟動或確認指令，使整個操作過程幾乎無聲無息，難以從外觀判斷是否正在使用輔助工具。

牌面識別與語音模組，實現全局分析

在視覺識別層面，開發者並未採用通用大型模型，而是針對麻將牌面設計專屬辨識模型，使準確率接近百分之百。當玩家手持牌張進入鏡頭範圍，系統便能即時辨識並更新牌局數據。

此外，系統更整合語音識別功能，透過收集桌面對話、出牌順序及喊牌內容，將資訊轉換為文字資料，從而突破只分析個人手牌的限制，實現接近全桌記牌的效果。這種多模態結合，使 AI 不僅分析自身組合，更能預判對手走勢。

科技輔助還是作弊工具？

相關影片曝光後，輿論迅速分化。一方面，有人讚賞其技術整合能力，認為展示了 AI 與穿戴裝置的應用潛力；另一方面，亦有聲音質疑，若此類設備進入實際牌局，無疑破壞公平原則。麻將本質上依賴記憶、推理與臨場判斷，若將計算工作交由 AI 完成，競技性與娛樂性均可能受到影響。

在家庭聚會場合，或許僅屬娛樂實驗；然而若應用於賭博或競賽場景，則可能引發規範問題。相信隨AI產品的發展，在各個競技領域上都會加入對AI產品的限制使用。