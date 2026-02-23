近年來，隨著自媒體產業蓬勃發展，頂級創作者的收入與動向往往成為大眾關注的焦點。在華語YouTube圈擁有極高影響力的「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，近日突然深陷一場涉及巨額稅務罰款的輿論漩渦。

網路上瘋傳老高在大連入境探親時，遭當地稅務機關採取「遠洋捕撈」式執法，更被開出高達4.1569億元人民幣（約4.5億港元）的天價罰單。



逃稅罰款傳聞

這場風波始於社交平台流傳的一份所謂「行政處罰決定書」。根據部分網上資訊顯示，大連市稅務局認定老高透過YouTube平台非法獲利約577萬美元，並以此基準計算出逾4億元人民幣的罰金及滯納金。傳聞內容繪聲繪色，指老高與小茉近日回祖籍地大連探親時，一入境便遭到扣留，並被要求在今年3月31日前繳清全數款項方可離境。

偽造疑點重重

不少老高的粉絲都了解其旅居日本多年後，但在2021年與妻子小茉移居新加坡。外界普遍分析，此舉是出於稅務規劃考慮，畢竟新加坡的個人所得稅上限遠低於日本。

儘管罰款消息傳得煞有介事，但隨著香港及內地網友對流傳文件進行深入剖析，該份「處罰決定書」的真實性很快便遭到強烈質疑。首先是關鍵個人資訊的錯誤，有心人比對後發現，罰單上標註的身份證號碼與老高的實際公開資訊並不相符。

其次，該份文件在法律引用上也顯得極其業餘。文件中提及的部分法規條款，實際上在現行法系中尚未正式通過或生效，這對於行政執法文書而言是致命的邏輯漏洞。更有大連當地的網友曬出正規的行政處罰裁決書範本，對比之下發現，網傳版本的格式、印章位置以及用語習慣均與官方標準大相徑庭。種種跡象顯示，這更像是一場針對公眾人物的惡意造謠或拙劣的偽造行為。

停更與復更的巧合令傳言四出

在稅務傳聞發酵之際，不少觀眾將此事與頻道先前的停更聯繫在一起。2025年10月，老高曾宣布頻道進入無限期停更狀態，當時引發了無數猜測。然而，老高在公告中已明確指出，停更的真正原因是因為愛犬「力氣」不幸患上淋巴癌。作為家庭成員，老高與小茉選擇放下工作，全力陪伴愛犬度過最後的時光。

近日，頻道雖然開始恢復更新，但影片形式出現了明顯變化：兩位主角均未露臉，亦聽不見小茉的聲音。這種反常的更新模式，在稅務謠言的推波助瀾下，被部分網民解讀為已經離婚和被追稅。

老高公開澄清

隨著事態升級，老高本人終於打破沉默，在YouTube平台上正式作出回應。他直截了當表示，所謂的追稅與離婚消息純屬謠言，希望觀眾無視傳聞。不過，由抄襲內容到逃稅風波，近年老高一直被輿論推到風口浪尖，同時也令其影片更新大不如前。